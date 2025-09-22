¿Quiénes Eran B-King y Regio Clown, Músicos Colombianos Hallados Muertos en México?

Luego de confirmarse la muerte de los músicos colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido artísticamente como “B King”, y Jorge Luis Herrera, "Regio Clown", en N+ te decimos quiénes son y cinco puntos clave en torno al caso.

Video. Petro Pide a Claudia Sheinbaum Ayuda para Localizar a Dos Artistas Colombianos en México

1. Edomex confirma la muerte de “B King” y "Regio Clown

La Fiscalía del Edomex informó que fueron localizados sin vida “B King” y "Regio Clown”, tras permanecer varios días desaparecidos en México, en medio de una gira que realizaban en el país.

• Fueron localizados el 17 de septiembre en el municipio de Cocotitlán.

2. ¿Cuándo fueron reportados cómo desaparecidos y dónde se les vio por última vez?

La Fiscalía de la CDMX emitió una ficha de búsqueda el 16 de septiembre para los músicos colombianos “B King” y "Regio Clown” De acuerdo con los reportes policiacos, se les vio por última vez el martes 16 de septiembre de 2025, en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo; ambos estaban juntos al salir de un gimnasio y desde entonces se desconocía su paradero.

3. DJ Marcela Reyes, expareja de B King, denuncia amenazas

El intérprete B King tuvo un gran interés en redes sociales por haber estado ligado sentimentalmente con la también colombiana, DJ Marcela Reyes, eso aumentó que más cibernautas quisieran saber sobre su paradero.

DJ Marcela Reyes, también conocida como “reina de la guaracha” relató que llevaban varios meses distanciados, lo que le causaba un gran dolor, pero que seguía enamorada del artista. Estuvieron juntos cerca de 9 años y presumían su relación en redes sociales

Al enterarse de la muerte de B King, la DJ y empresaria Marcela Reyes, emitió un comunicado este lunes 22 de septiembre en el que dio a conocer amenazas en contra de ella y su hijo de 7 años, y aclaró que no tiene nada que ver con la desaparición del artista.

Aseguró que sabe de "dónde vienen esas amenazas y la intención que hay".

Todo siempre sale a la luz. Estoy esperando, no es mi tiempo, sino en el tiempo de Dios

4. Gobierno de Colombia pidió información a México sobre paradero de “B King” y "Regio Clown

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se enteró de la desaparición en México de los ciudadanos colombianos “B King” y "Regio Clown” y encendió las alertas con las autoridades de ambos países.

Petro sugirió la posible intervención de “mafias multinacionales” vinculadas a la expansión del narcotráfico regional.

5. ¿Quiénes eran los 2 músicos colombianos que desaparecieron y asesinaron en México?

¿Quién era el cantante colombiano B-King?

El cantante B-King era originario de Santander y creció en Medellín.

Era reconocido en la escena musical de Colombia y llegó a México para dar presentaciones en el país. Un día antes de su desaparición, agradeció al público mexicano por un concierto en la capital, en su última publicación en Instagram.

Muchas gracias, mi México lindo y querido. Me siento contento y agradecido

¿Quién era el DJ Jorge Herrera 'Regio Clown'?

El DJ Jorge Herrera, mejor conocido como 'Regio Clown', de 35 años y con una estatura de 1.80 metros.

A través de sus redes sociales dio a conocer que estaba en México y tendría una presentación en medio de las celebraciones de la independencia en un club de Insurgentes, el domingo el 14 de septiembre.

Los familiares de ambos músicos están atentos a lo que les informen las autoridades de la CDMX.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

