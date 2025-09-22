Ordena Sheinbaum Coordinación en Investigación por Homicidio de Cantantes Colombianos en México

Después de que se confirmara el hallazgo sin vida de los artistas colombianos en México B-King", y al DJ Jorge Luis Herrera Lemos, "Regio Clown", la presidenta pidió coordinación en la investigación.

La presidenta Claudia Sheinbaum instruyó la coordinación en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con la desaparición de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Byron Sánchez, quienes lamentablemente fueron hallados sin vida en el Estado de México.

Las instituciones de seguridad colaboran de manera estrecha para localizar a los responsables y esclarecer este hecho.

En su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad indicó que por instrucciones de la Presidenta, tanto la secretaría de la Defensa, secretaría de Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, trabajan en coordinación con la Fiscalía de la CDMX y del Estado de México en el desarrollo de las investigaciones relacionadas con el caso de los artistas colombianos.

En tanto, la secretaría de Relaciones Exteriores lamentó lo ocurrido, y reiteró que, como se lo ha expresado a la cancillería de Colombia, se llevará a acabo una investigación exhaustiva por las autoridades competentes de nuestro país para esclarecer lo ocurrido.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá abierto el diálogo y la colaboración con la cancillería de Colombia como lo ha hecho hasta el momento

¿Cómo desaparecieron los colombianos en México?

La Fiscalía de la CDMX emitió una ficha de búsqueda el 16 de septiembre para los músicos colombianos “B King” y "Regio Clown” De acuerdo con los reportes policiacos, se les vio por última vez el martes 16 de septiembre de 2025, en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ambos estaban juntos cuando salían de un gimnasio y desde entonces se desconocía su paradero. Hoy se confirmó el hallazgo sin vida de los artistas.

