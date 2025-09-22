Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé: ¿Quiénes Son los Ganadores del Balón de Oro 2025? Conoce Sus Perfiles

La española Aitana Bonmatí y el francés Ousmane Dembélé fueron reconocidos hoy como los mejores futbolistas del mundo, pero quiénes son y cuál es su trayectoria, aquí te contamos. Hoy se reconoció a lo mejor del futbol con el Balón de Oro 2025, el cual lo otorga la gala France Football y la UEFA, en una ceremonia que se llevó a cabo en el teatro Chatelet de París.

Aitana Bonmatí, galardonada con el Balón de Oro 2025

Es centrocampista del Barcelona

Tiene 29 años

Es catalana

Es la primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos tras recibir el galardón en 2023 y 2024.

Comenzó su carrera futbolística en La Masía, cantera del FC Barcelona.

El club presentó oficialmente su sección femenil en 2002.

A los 17 años debutó como profesional en 2016

Ha jugado 327 partido y metido 119 goles

Ha ganado

7 Copa de la Reina

5 Liga

4 Supercopa de España

4 Copa Catalunya

3 UEFA Women's Champions League

De acuerdo con El Barcelona:

Actualmente es una de las mejores jugadora del mundo, demostrando una gran personalidad, atrevimiento y calidad. Lleva la batuta del centro del campo y tiene llegada al área contraria.

Ousmane Dembélé

Es su primer Balón de Oro 2025

Tiene 28 años

Juega en París Saint-Germain

Jugó en el FC Barcelona a partir del 25 de agosto de 2017, después de haber jugado en la liga francesa y en la liga alemana

Se trata del sexto francés que gana el Balón de Oro tras Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema

Sus títulos son:

3 Liga

2 Copa del Rey

2 Supercopa de España

1 Supercopa de Cataluña

Historias recomendadas: