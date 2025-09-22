Inicio Deportes ¿Quiénes son Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé, Ganadores del Balón de Oro 2025?

¿Quiénes son Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé, Ganadores del Balón de Oro 2025?

Este lunes se reconoció a lo mejor del futbol, se entregó el prestigioso premio europeo el Balón de Oro 2025

Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé: ¿Quiénes Son los Ganadores del Balón de Oro 2025? Conoce Sus Perfiles

Foto: Reuters

La española Aitana Bonmatí y el francés Ousmane Dembélé fueron reconocidos hoy como los mejores futbolistas del mundo, pero quiénes son y cuál es su trayectoria, aquí te contamos. Hoy se reconoció a lo mejor del futbol con el Balón de Oro 2025, el cual lo otorga la gala France Football y la UEFA, en una ceremonia que se llevó a cabo en el teatro Chatelet de París. 

Aitana Bonmatí, galardonada con el Balón de Oro 2025 

  • Es centrocampista del Barcelona
  • Tiene 29 años 
  • Es catalana 
  • Es la primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos tras recibir el galardón en 2023 y 2024.
  • Comenzó su carrera futbolística en La Masía, cantera del FC Barcelona. 
  • El club presentó oficialmente su sección femenil en 2002. 
  • A los 17 años debutó como profesional en 2016
  • Ha jugado 327 partido y metido 119 goles

Ha ganado 

  • 7 Copa de la Reina 
  • 5 Liga 
  • 4 Supercopa de España
  • 4 Copa Catalunya 
  • 3 UEFA Women's Champions League

De acuerdo con El Barcelona:

Actualmente es una de las mejores jugadora del mundo, demostrando una gran personalidad, atrevimiento y calidad. Lleva la batuta del centro del campo y tiene llegada al área contraria.

Ousmane Dembélé

  • Es su primer Balón de Oro 2025 
  • Tiene 28 años
  • Juega en París Saint-Germain
  • Jugó en el FC Barcelona a partir del 25 de agosto de 2017, después de haber jugado en la liga francesa y en la liga alemana 
  • Se trata del sexto francés que gana el Balón de Oro tras Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema

Sus títulos son:

  • 3 Liga
  • 2 Copa del Rey
  • 2 Supercopa de España
  • 1 Supercopa de Cataluña

