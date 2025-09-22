Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé: ¿Quiénes Son los Ganadores del Balón de Oro 2025? Conoce Sus Perfiles

¿Quiénes son Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé, Ganadores del Balón de Oro 2025?
Este lunes se reconoció a lo mejor del futbol, se entregó el prestigioso premio europeo el Balón de Oro 2025
La española Aitana Bonmatí y el francés Ousmane Dembélé fueron reconocidos hoy como los mejores futbolistas del mundo, pero quiénes son y cuál es su trayectoria, aquí te contamos. Hoy se reconoció a lo mejor del futbol con el Balón de Oro 2025, el cual lo otorga la gala France Football y la UEFA, en una ceremonia que se llevó a cabo en el teatro Chatelet de París.
Aitana Bonmatí, galardonada con el Balón de Oro 2025
- Es centrocampista del Barcelona
- Tiene 29 años
- Es catalana
- Es la primera jugadora que gana tres Balones de Oro consecutivos tras recibir el galardón en 2023 y 2024.
- Comenzó su carrera futbolística en La Masía, cantera del FC Barcelona.
- El club presentó oficialmente su sección femenil en 2002.
- A los 17 años debutó como profesional en 2016
- Ha jugado 327 partido y metido 119 goles
Ha ganado
- 7 Copa de la Reina
- 5 Liga
- 4 Supercopa de España
- 4 Copa Catalunya
- 3 UEFA Women's Champions League
De acuerdo con El Barcelona:
Actualmente es una de las mejores jugadora del mundo, demostrando una gran personalidad, atrevimiento y calidad. Lleva la batuta del centro del campo y tiene llegada al área contraria.
Ousmane Dembélé
- Es su primer Balón de Oro 2025
- Tiene 28 años
- Juega en París Saint-Germain
- Jugó en el FC Barcelona a partir del 25 de agosto de 2017, después de haber jugado en la liga francesa y en la liga alemana
- Se trata del sexto francés que gana el Balón de Oro tras Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, Zinedine Zidane y Karim Benzema
Sus títulos son:
- 3 Liga
- 2 Copa del Rey
- 2 Supercopa de España
- 1 Supercopa de Cataluña
