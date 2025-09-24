Mundial de Paranatación Singapur 2025: Fabiola Ramírez Gana Bronce para México y Rómpe Récord
Fabiola Ramírez ganó medalla de bronce para México, hizo un tiempo histórico con lo que logró récor de América
Este miércoles, 24 de septiembre de 2025, las mexicanas destacaron en el Mundial de Paranatación Singapur 2025. Fabiola Ramírez logró medalla de bronce para México, en la prueba individual de 200 metros estilo libre femenino S2.
Fabiola Ramírez Martínez logró subir al podio al hacer un tiempo histórico de 5:12.66, con lo que también logró Récord de América.
🥉🔥 ¡Bronce y Récord de América!— Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) September 24, 2025
🇲🇽 La medallista paralímpica mexicana, Fabiola Ramírez Martínez brilló en los 200m libres S2, donde conquista la medalla de bronce🥉con un tiempo histórico de 5:12.66, con lo que no solo consigue la medalla, sino también Récord de América🏊♀️🌟. pic.twitter.com/8lVtd8gYeP
Dos mexicanas, entre los primeros lugares
Otra mexicana que brilló en la misma competencia fue Haidee Viviana Aceves Pérez, quien quedó en el cuarto lugar.
Así quedaron los primeros siete lugares:
- La italiana Arjola Trimi
- La española Teresa Perales
- La mexicana Fabiola Ramírez
- La mexicana Haidee Viviana Aceves
- La italiana Angela Procida
- La turca Ebrar Bilge
- La turca Elif Ilden
