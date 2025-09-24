Mundial de Paranatación Singapur 2025: Fabiola Ramírez Gana Bronce para México y Rómpe Récord

Este miércoles, 24 de septiembre de 2025, las mexicanas destacaron en el Mundial de Paranatación Singapur 2025. Fabiola Ramírez logró medalla de bronce para México, en la prueba individual de 200 metros estilo libre femenino S2.

Fabiola Ramírez Martínez logró subir al podio al hacer un tiempo histórico de 5:12.66, con lo que también logró Récord de América.

🥉🔥 ¡Bronce y Récord de América!



🇲🇽 La medallista paralímpica mexicana, Fabiola Ramírez Martínez brilló en los 200m libres S2, donde conquista la medalla de bronce🥉con un tiempo histórico de 5:12.66, con lo que no solo consigue la medalla, sino también Récord de América🏊‍♀️🌟. pic.twitter.com/8lVtd8gYeP — Comité Paralímpico Mexicano (@COPAME) September 24, 2025

Dos mexicanas, entre los primeros lugares

Otra mexicana que brilló en la misma competencia fue Haidee Viviana Aceves Pérez, quien quedó en el cuarto lugar.

Así quedaron los primeros siete lugares:

La italiana Arjola Trimi La española Teresa Perales La mexicana Fabiola Ramírez La mexicana Haidee Viviana Aceves La italiana Angela Procida La turca Ebrar Bilge La turca Elif Ilden

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar