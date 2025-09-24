Inicio Deportes Mundial de Paranatación Singapur 2025: Fabiola Ramírez Gana Bronce para México y Rómpe Récord

Fabiola Ramírez ganó medalla de bronce para México, hizo un tiempo histórico con lo que logró récor de América

Fabiola Ramírez logró medalla de bronce para México

Fabiola Ramírez logró medalla de bronce para México. Foto: X @COPAME

Este miércoles, 24 de septiembre de 2025, las mexicanas destacaron en el Mundial de Paranatación Singapur 2025. Fabiola Ramírez logró medalla de bronce para México, en la prueba individual de 200 metros estilo libre femenino S2.

Fabiola Ramírez Martínez logró subir al podio al hacer un tiempo histórico de 5:12.66, con lo que también logró Récord de América.

Dos mexicanas, entre los primeros lugares

Otra mexicana que brilló en la misma competencia fue Haidee Viviana Aceves Pérez, quien quedó en el cuarto lugar.

Así quedaron los primeros siete lugares:

  1. La italiana Arjola Trimi
  2. La española Teresa Perales
  3. La mexicana Fabiola Ramírez
  4. La mexicana Haidee Viviana Aceves
  5. La italiana Angela Procida
  6. La turca Ebrar Bilge
  7. La turca Elif Ilden

