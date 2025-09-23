¿El Paracetamol Causa Autismo? La OMS Responde a Medida de Donald Trump

La Organización Mundial de la Salud (OMS) respondió hoy, 22 de septiembre de 2025, al presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, luego de su declaración que relaciona el consumo del paracetamol durante el embarazo con el autismo.

La OMS aseguró que no existen evidencias científicas sobre una posible relación entre el consumo de paracetamol en el periodo del embarazo y el autismo, pero recordó que cualquier medicamento debe utilizarse con precaución durante la gestación, especialmente en los primeros meses y siguiendo los consejos de un médico o personal de la salud.

Cabe recordar que el presidente Trump aconsejó limitar el uso del Tylenol en mujeres embarazadas y recién nacidos, asociando directamente el medicamento como causante de autismo, pese a que el sector médico califica el fármaco como seguro.

Al respecto, el portavoz de la OMS, Tarik Jasarevic, explicó que no hay evidencia que sustente la relación del paracetamol con el autismo.

Ha habido algunos estudios observacionales que han sugerido una posible asociación entre la exposición prenatal al acetaminofén o paracetamol y el autismo, pero la evidencia sigue siendo inconsistente. Varios estudios realizados posteriormente no han encontrado tal relación, y si el vínculo fuera fuerte, probablemente se habría observado de manera consistente en múltiples estudios.

No obstante, incidió en que la ingesta de cualquier medicamento, en particular por parte de una mujer embarazada, debe hacerse bajo la supervisión de médicos o trabajadores de la salud, quienes pueden evaluar las circunstancias individuales y recomendar los productos necesarios.

¿Tylenol y paracetamol son lo mismo?

Luego de la declaración de Donald Trump surgue la duda si el Tylenol y el paracetamol son lo mismo, y en efecto, el Tylenol es la marca comercial del medicamento en Estados Unidos.

Al paracetamol también se le conoce como acetaminofén, o N -acetil-para-aminofenol (APAP), es un analgésico y antipirético no opioide utilizado para tratar el dolor y la fiebre. Normalmente los médicos lo utilizan en sus pacientes como agente único para el dolor leve a moderado o junto con un analgésico opioide para el dolor intenso.

Calendarios de vacunación infantil

El portavoz también comentó la sugerencia de Trump de espaciar las dosis de vacunas en la primera fases de la vida en cuatro o cinco etapas en lugar de inocular varias vacunas en una sola vez.

A ese respecto, Jasarevic enfatizó que la OMS es una organización que basa sus recomendaciones en la ciencia y que el calendario de vacunación infantil que propone está basado en evaluaciones rigurosas y ha permitido salvar al menos 154 millones de vidas en los últimos 50 años.

Este calendario es esencial para la salud y el bienestar de cada niño y cada comunidad, y ha evolucionado de forma continua de la mano de la ciencia para proteger a niños, adolescentes y adultos contra 30 enfermedades infecciosas», comentó.

Sobre la propuesta específica de Trump, explicó que cuando los calendarios de inmunización se retrasan, interrumpen o alteran sin una revisión de la evidencia científica “hay un fuerte aumento del riesgo de infección no solo para el niño, sino también para la comunidad en general”.

En esas circunstancias, son justamente los lactantes demasiado pequeños para ser vacunados y las personas con sistemas inmunitarios debilitados o con enfermedades crónicas quienes corren el mayor riesgo.

Paracetamol en el embarazo: Esto dice la EMA

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA), añadió que el uso de paracetamol durante el embarazo no ha sufrido cambios en la Unión Europea (UE), donde las autoridades sanitarias mantienen que puede emplearse para reducir el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas, y no hay indicación de riesgo de desarrollo de autismo en los hijos.

Steffen Thirstrup, director médico de la EMA, subrayó que no hay pruebas de que su consumo en la gestación suponga riesgo de malformaciones en el feto en desarrollo ni en los recién nacidos, y que el fármaco puede seguir usándose si existe necesidad clínica.

El paracetamol sigue siendo una opción importante para tratar el dolor o la fiebre en mujeres embarazadas.

Con información de N+ y EFE

