La OTAN Lanza Advertencia de Respuesta Militar a Rusia

El Consejo del Atlántico Norte, el máximo órgano de toma de decisiones de la OTAN, lanzó hoy, 23 de septiembre de 2025, una advertencia de respuesta militar a Rusia.

Cabe recordar que el pasado 10 de septiembre, el Consejo ya celebró consultas en respuesta a la "violación a gran escala" del espacio aéreo polaco por parte de drones rusos, mientras que otros aliados, entre ellos Finlandia, Letonia, Lituania, Noruega y Rumanía, "también han sufrido recientemente violaciones de su espacio aéreo por parte de Rusia".

Expresamos nuestra plena solidaridad con todos los aliados cuyo espacio aéreo ha sido violado", subrayaron.

Los aliados dejaron claro que la respuesta de la OTAN a las acciones imprudentes de Rusia "seguirá siendo firme", y por ello en ese contexto el pasado 12 de septiembre pusieron en marcha la operación "Centinela Oriental", a fin de reforzar la postura de la Alianza a lo largo de todo su flanco este.

Aseguraron igualmente que reforzarán sus capacidades y fortalecerán su postura de disuasión y defensa, entre otras cosas mediante una defensa aérea eficaz.

Por último, destacaron que no se dejarán "intimidar por estos y otros actos irresponsables de Rusia" y mantendrán su "compromiso inquebrantable de apoyar a Ucrania, cuya seguridad contribuye a la nuestra, en el ejercicio de su derecho inherente a la autodefensa frente a la brutal y no provocada guerra de agresión de Rusia.

La OTAN advirtió a Rusia que se defenderá de cualquier amenaza tras la incursión de cazas rusos en Estonia y que seguirá respondiendo en el momento y de manera oportuna.

"Nuestro compromiso con el artículo 5 es inquebrantable", dijeron en un comunicado los embajadores aliados, tras las consultas celebradas a petición de Estonia por la incursión el 19 de septiembre de tres aviones de combate rusos MiG-31 en su espacio aéreo.

Rusia no debe tener ninguna duda: la OTAN y sus aliados emplearán, de conformidad con el derecho internacional, todos los instrumentos militares y no militares necesarios para defendernos y disuadir cualquier amenaza procedente de cualquier dirección.

Agregó que los aliados seguirán "respondiendo de la manera, en el momento y en el ámbito que elijamos", e hicieron referencia al artículo 5 del Tratado de Washington, fundacional de la Alianza, sobre la defensa colectiva en caso de que uno de ellos sea atacado.

Los aliados manifestaron que esta incursión rusa en el espacio aéreo estonio "forma parte de un patrón más amplio de comportamiento cada vez más irresponsable por parte de Rusia".

"Rusia es plenamente responsable de estas acciones, que suponen una escalada, entrañan el riesgo de un error de cálculo y ponen en peligro vidas humanas", subrayaron, al tiempo que pidieron a Moscú detener ese comportamiento.

Estonia había apelado al artículo 4 del Tratado de Washington, que se refiere a la solicitud de consultas cuando un aliado se sienta amenazado, para convocar esta reunión, en la que se condenó con firmeza la "peligrosa violación" del espacio aéreo estonio el pasado viernes.

El comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), el general estadounidense Alexus Grynkewich, informó al Consejo sobre el incidente, en el que tres cazas rusos MiG-31 armados violaron el espacio aéreo estonio durante más de diez minutos.

"La respuesta de la OTAN fue rápida y decisiva. Se enviaron aviones aliados para interceptarlos y escoltarlos fuera del espacio aéreo estonio", indicaron los embajadores aliados, que recordaron que es la segunda vez en dos semanas que el Consejo del Atlántico Norte se reúne en virtud del artículo 4.

Con información de N+ y EFE

