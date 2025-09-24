A pocos meses del arranque del Mundial 2026, la FIFA presentó oficialmente a las mascotas del torneo: Maple, Zayu y Clutch. Cada una representa a los países sede —Canadá, México y Estados Unidos— y busca transmitir la esencia de cada nación.

La revelación de los personajes llegó tras un periodo de expectación generado por la FIFA en redes sociales. Este miércoles 24 de septiembre, la cuenta oficial en X confirmó finalmente los nombres y diseños de las mascotas, acompañados del mensaje: “Conoce a Maple, Zayu y Clutch. ¡Las mascotas oficiales de FIFA World Cup para 2026!”, cerrando así la primera gran presentación previa al torneo.

Meet Maple, Zayu and Clutch. The official #FIFAWorldCup mascots for 2026! pic.twitter.com/A27AcWX91h — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) September 24, 2025

Noticias relacionadas:

Katia Itzel García, Árbitra Mexicana Hará Historia en el Mundial Sub-20

La intención es que cada país sede tenga un personaje que represente su identidad y cultura, reforzando que la Copa del Mundo trasciende el fútbol para convertirse en una celebración cultural y deportiva de todo el mundo.

Video: AICM Inicia Remodelaciones Rumbo al Mundial 2026: Conoce los Cambios

Aunque la versión final de las mascotas todavía no se ha revelado, las primeras imágenes apuntan a que serán animales emblemáticos con los colores de cada nación. Según las especulaciones, Maple podría ser un león en representación de Canadá, Zayu un jaguar para México y Clutch un águila para Estados Unidos.

Cabe mencionar que el sorteo oficial del Mundial 2026 está programado para el viernes 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington D.C.

Historias recomendadas:

Jesse Carrasquedo, Piloto Mexicano Correrá en la Fórmula 3 en 2026

Medalla para México en Mundial de Paranatación Singapur 2025: Fabiola Ramírez Gana Bronce

¿Feriado Nacional por Inauguración del Mundial 2026? Esto Se Necesita para que Sea Oficial