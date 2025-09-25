Este 25 de septiembre de 2025, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) presentó a las tres mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™, una de las cuales representa a México: El jaguar Zayu™.

Y es que en un hecho histórico, México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes de la esperada justa deportiva, por lo cual habrá tres mascotas oficiales que representan a cada país.

El jaguar Zayu™ : Representa a México .

: Representa a . El águila Clutch™ Representa a Estados Unidos.

Representa a El alce Maple™: Representa a Canadá.

Aquí en N+ te presentamos todos los detalles sobre el jaguar Zayu™

Las tres mascotas oficiales de la Copa Mundial de la FIFA 26™. Foto: FIFA

Jaguar Zayu™, una de las tres mascotas oficiales

Cada vez falta menos para la Copa Mundial de la FIFA 26™, y poco a poco se han ido revelando detalles esperados por millones de aficionados, entre ellos las fases para la venta de los boletos así como la imagen oficial de la justa deportiva.

Así, este jueves emocionó a la afición la presentación de la FIFA de las tres mascotas oficiales, en especial el jaguar Zayu™ que representa a México.

Y es que de acuerdo con la Federación, las tres mascotas representan la unidad, la diversidad y la pasión por el futbol que comparte toda Norteamérica.

Dichas mascotas rinden homenaje a la cultura local de los tres países sede, serán embajadoras ante los aficionados y contribuirán a generar un entorno de alegría y emoción durante el torneo, así como antes y después de este, indicó.

El jaguar Zayu™, una de las tres mascotas oficiales del Mundial 2026. Foto: FIFA

¿Cuál es el significado del Jaguar Zayu™?

La FIFA explicó que el jaguar Zayu™ habita en las selvas del sur de México y encarna el valioso patrimonio y el dinamismo del país, y también presentó los detalles de la mascota, una de las tres oficiales.

El nombre Zayu™ significa unidad, fortaleza y alegría

significa unidad, fortaleza y alegría Es un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad.

que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad. Fuera del campo, promueve la cultura mexicana a través del baile, la gastronomía y la tradición, Además une a personas de diferentes países con su pasión y orgullo.

a través del baile, la gastronomía y la tradición, Además une a personas de diferentes países con su pasión y orgullo. Zayu™ es deportista, pero también un símbolo de celebración y encuentro de culturas que lleva consigo el alma de México a donde quiera que vaya.

El jaguar Zayu™, el águila Clutch™ y el alce Maple™ visitarán en los próximos meses las ciudades sede a modo de celebración y de preparación para la histórica Copa Mundial de la FIFA 26™. “La amistad que une a estas tres mascotas trasciende fronteras”, puntualizó la Federación.

