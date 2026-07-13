Rescatan a Extranjeros en Veracruz Privados de la Libertad; Entre Ellos Había un Menor de Edad

En operativos realizados en Veracruz, se logró el rescate de personas privadas de la libertad. Por estos hechos se registraron detenciones.

Rescatan a Extranjeros en Sayula de Alemán Tuxpan Boca del Río Poza Rica Veracruz Privados de la Libertad Entre Ellos Había un Menor de EdadFoto: SEMAR

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Operativos en Veracruz logran liberar a personas privadas de libertad, incluyendo un menor. Detenidos enfrentan cargos por tráfico de personas. Conoce los detalles.

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