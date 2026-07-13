Rescatan a Extranjeros en Veracruz Privados de la Libertad; Entre Ellos Había un Menor de Edad

Fuerzas de tarea federales y estatales dieron a conocer que en los últimos días aseguraron al menos 142 dosis de presuntos estupefacientes y recuperaron cerca de 218 vehículos, durante operativos realizados durante los días ocho y nueve de julio en 21 municipios de la entidad veracruzana.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marlon N es Declarado Culpable por el Feminicidio de Montserrat Bendimes Roldán en Veracruz

Fue a través de un comunicado en el que también se informó que en Sayula de Alemán, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz, las fuerzas del orden capturaron a un individuo, quien es señalado como probable responsable del delito de tráfico de personas.

Asimismo, se logró asegurar un tractocamión de tipo caja seca, el cual se informó que se encontraba sin reporte de robo, y también se llevó a cabo el rescate humanitario de por lo menos seis personas de origen extranjero, sin especificar de qué países son procedentes.

Entre las personas privadas de la libertad en Veracruz se encontraba un menor de edad

Finalmente, se dio a conocer que en los municipios de Tuxpan, Boca del Río y Poza Rica se logró la liberación de tres personas y un menor de edad, quienes presuntamente se encontraban privados ilegalmente de la libertad.

Por estos hechos, se informó que se llevó a cabo la aprehensión de al menos dos personas, quienes serían señaladas por su presunta responsabilidad en la participación de este delito, a quienes se les aseguraron un arma corta, así como una réplica junto con cartuchos útiles y un vehículo, del cual se informó que, al igual que el tractocamión, tampoco contaba con reporte de robo.