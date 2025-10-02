P. Diddy se Disculpa con Cassie Ventura (su Ex y Principal Testigo), a Horas de su Sentencia

A través de una carta, P. Diddy se disculpó con Cassie Ventura, su pareja de 2007 a 2018, y quien es la principal testigo del caso contra el productor. El cantante redactó cuatro páginas de disculpas, arrepentimientos y compromisos, en un texto que hizo llegar al juez a cargo de su caso en Nueva York, esto a pocas horas de que se dé a conocer la sentencia.

El rapero expresó su “sincero arrepentimiento” y ofreció disculpas no solo a Ventura sino a todas las víctimas de su conducta. También calificó sus acciones como errores pasados.

En la carta, dirigida al juez federal Arun Subramanian, agregó que desde su detención ha vivido los años "más difíciles" de su vida.

Sean Combs fue arrestado el 16 de septiembre de 2024, acusado de crimen organizado, tráfico sexual y transporte para fines de prostitución.

Su juicio (que tuvo una duración de ocho semanas) inició en mayo de 2025.

En aquel momento, Diddy fue declarado no culpable de los cargos más graves: tráfico sexual y crimen organizado; pero fue culpado por transportar personas con fines de prostitución.

Los delitos de tráfico sexual y crimen organizado podrían haberlo hecho acreedor a cadena perpetua.

Que dice la carta de Sean Combs al juez

En el escrito que Sean Combs envió al juez, al que hicieron eco medios locales, confesó estar "muerto de miedo", por estar lejos de su madre y sus hijos: "Ya no me importan el dinero ni la fama. No hay nada más importante para mí que mi familia", escribió.

También dijo estar consciente de haber perdido sus negocios, su carrera, las escuelas que fundó y su reputación. Todo debido a su conducta.

En medio de su arrepentimiento, prometió que nunca volvería "a cometer un delito".

El rapero también compartió que tras 25 años, es la primera vez en su vida, que está sobrio. Como parte de sus buenas acciones, agregó que ha ofrecido mentoría a compañeros de prisión, lo cual ha unido a bandas rivales.

P. Diddy se disculpa con Cassie Ventura

En la carta, Combs asume toda la responsabilidad de sus actos: "No tengo a nadie a quién culpar por mi realidad y situación actual, más que a mí mismo", dijo sobre el abuso a Ventura.

De acuerdo con NBC News, el rapero escribió: "La escena y las imágenes de mí agrediendo a Cassie se repiten en mi mente a diario".

Sin embargo, anotó que lo hizo “literalmente” porque había perdido la cabeza. Abiertamente aseguró haberse equivocado “por completo al ponerle las manos encima a la mujer que amaba”.

Luego de disculparse y asegurar "siempre lo sentiré", mencionó que sabe que “las simples palabras 'lo siento' nunca serán suficientes”.

Finalmente agregó que su violencia doméstica será "una carga pesada" con la que deberá cargar siempre.

Sean Combs ha estado en prisión desde septiembre de 2024, fecha en que fue arrestado.



Este viernes 3 de octubre de 2025 se dictará su sentencia. Los fiscales piden más de 11 años de prisión, mientras que la defensa solicita alrededor de 14 meses.