“Trump Va a Lograr un Gran Acuerdo”: Scott Bessent Sobre Guerra en Irán

Scott Bessent, secretario del Tesoro de EUA, aseguró que Donald Trump no va a aceptar un mal acuerdo con Irán para poner fin a la guerra

Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos de América.Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos de América. Foto: Reuters

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