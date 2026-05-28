“Trump Va a Lograr un Gran Acuerdo”: Scott Bessent Sobre Guerra en Irán

Este jueves, 28 de mayo de 2026, Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA), habló sobre economía y la guerra en Irán.

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, Bessent aseguró que el presidente Donald Trump ha dejado muy claro que “Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido” y que “el Estrecho de Ormuz debe tener tránsito libre”.

Los equipos han estado yendo y viniendo, y el presidente Trump ha dejado muy claro sus líneas rojas. Irán tiene que entregar su uranio altamente enriquecido; no puede seguir adelante con un arma nuclear; y el estrecho de Ormuz debe tener libre tránsito.

Sus declaraciones se producen después de que fuentes estadounidenses confirmaran este jueves que los negociadores de Washington y Teherán habrían alcanzado un acuerdo tentativo que está pendiente de la aprobación definitiva de Trump.

Según los detalles de ese borrador, obtenido por el diario digital estadounidense Axios, el acuerdo permitiría desbloquear el estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días la tregua actual para iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Estados Unidos, además, pondría fin al bloqueo marítimo contra buques iraníes y estudiaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos congelados de la República Islámica.

Bessent explicó en la rueda de prensa que tuvo este jueves una llamada telefónica con el embajador de Omán y este le aseguró que su país no tiene planes de cobrar peajes en el estrecho de Ormuz pese a las informaciones publicadas en prensa que indicaban lo contrario.

Ayer miércoles, Trump amenazó con "hacer volar por los aires" a Omán, un aliado tradicional de Washington, si se unía a Irán en el cobro de peajes y el propio Bessent advirtió este jueves con imponer sanciones a la nación árabe.

Billetes con la cara de Trump

Además, el secretario del Tesoro habló sobre el proyecto de ley para imprimir billetes con la cara de Trump y aseguró que "todo está en manos del Congreso, todo se decide en el Capitolio".

Bessent afirmó que, en calidad de Secretario del Tesoro, tiene dos mandatos con respecto a la moneda estadounidense "que ninguna persona viva pueda aparecer en la moneda de los Estados Unidos, y que la moneda deba llevar la inscripción 'In God We Trust' (En Dios confiamos)".

Pero matizó que en el Departamento del Tesoro se anticipan a los acontecimientos y por ello, han realizado "los preparativos necesarios por si dicha legislación llegara a aprobarse", pero que, en cualquier caso, se ceñirán "estrictamente a la ley".

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, a finales de este año, los dólares estadounidenses llevarán la firma de Trump, convirtiéndose en el primer presidente en ejercicio cuya rúbrica aparece en la moneda estadounidense.

Y también el Departamento de Estado prepara nuevos diseños de pasaportes para conmemorar el 250 aniversario de la independencia del país, con una edición limitada que incluirá la imagen de Trump, según informó la cadena Fox News a finales de abril.

Según maquetas obtenidas por el medio, el rostro de Trump aparece enmarcado por la Declaración de Independencia y la bandera estadounidense en la portada interior del pasaporte, junto con su firma en color dorado.

Trump dice que puede aguantar más que Irán y resta importancia a la presión de las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ⁠ayer, 27 de mayo de 2026, que no le preocupaban las repercusiones políticas de un conflicto largo con Irán, y que los dirigentes iraníes habían calculado mal si pensaban que las elecciones legislativas de noviembre le obligan a llegar a un acuerdo.

"Pensaban que iban a agotar mi paciencia", dijo Trump ‌en una reunión del gabinete en la Casa Blanca, refiriéndose a los dirigentes iraníes. "Ya saben: 'Le agotaremos la paciencia. Tiene las elecciones de mitad de mandato'. No me importan las elecciones de mitad de mandato".

Trump hizo los comentarios mientras debatía cómo poner ⁠fin al conflicto. Aun así, muchos de sus aliados republicanos ya se han sentido incómodos con sus comentarios despectivos anteriores sobre el impacto económico ‌de la guerra en los estadounidenses.

El presidente había dicho ‌inicialmente que la guerra duraría entre cuatro y seis semanas, ⁠y ahora se acerca a su cuarto mes. En ocasiones, ha sugerido que el conflicto podría terminar en cuestión de días, para luego indicar que podría durar algún tiempo.

La creciente inquietud de los votantes por los altos precios, especialmente de la gasolina, ‌se ‌ha sumado a la presión política sobre el Partido Republicano de Trump, del que se espera que tenga dificultades para mantener el control de la Cámara de Representantes y, posiblemente, del Senado.

La inquietud se vio amplificada por la decisión de Trump de respaldar a Ken Paxton, un rival en las primarias salpicado por los escándalos, frente al ‌senador republicano titular ‌John Cornyn, de Texas.

Paxton, quien fue acusado de un delito grave de fraude y de quien su esposa se está divorciando, venció holgadamente a Cornyn en las primarias del partido del martes tras asegurarse el respaldo del presidente. Los demócratas consideran ahora que pueden disputar el escaño en el Senado del estado, el que tradicionalmente ha ‌sido republicano.

"Fíjense en lo que ocurrió anoche", dijo Trump, refiriéndose a la victoria de Paxton. "Eso fue un ⁠preludio de las elecciones de mitad de mandato".

Durante la reunión del gabinete, Trump también se refirió a algunos de sus proyectos de construcción en la capital estadounidense. ‌Algunos legisladores republicanos han dicho que las obras distraen la atención de cuestiones económicas más urgentes.

Con información de N+ , EFE y Reuters.

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