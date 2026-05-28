Puente Alameda Oriente 1: Fisuras, Asaltos y Varios Accidentes en un Mes

Automovilistas denuncian tráfico extremo, accidentes y asaltos constantes en esta conexión entre Edomex y CDMX

Obras avanzan en el puente Alameda Oriente 2Foto: www.gob.mx

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El puente Alameda Oriente 1 presenta riesgos estructurales y opera en ambos sentidos, lo que provoca caos vial, accidentes e inseguridad

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