Puente Alameda Oriente 1: Fisuras, Asaltos y Varios Accidentes en un Mes

En el municipio de Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y su conexión con la alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México (CDMX), el puente vehicular Alameda Oriente 1 enfrenta severos daños estructurales que mantienen en alerta a automovilistas y autoridades.

El paso elevado, ubicado sobre Periférico Oriente, presenta hundimientos, fisuras y aperturas en muros de carga derivadas de los sismos de 2017 y 2019, además del desgaste provocado por años de sobrecarga vehicular.

El problema afecta diariamente a miles de conductores que utilizan esta vialidad para cruzar entre el Estado de México y la capital del país. Aunque el puente sigue operando, especialistas reconocen que las condiciones de seguridad se han deteriorado con el paso del tiempo debido a los asentamientos del terreno en la zona del antiguo lago de Texcoco.

Expertos advierten que el terreno del ex lago de Texcoco agrava el daño estructural

Joel González Toral, director de la Junta de Caminos del Estado de México, explicó que las características del suelo han complicado la estabilidad de las estructuras viales en la zona oriente.

“Es una zona que está situada en el ex lago de Texcoco, y los asentamientos diferenciales son muy comunes en esa zona y obviamente bastó con el tema de los sismos que se presentaron en el 2017 y 2019 y que afectó para cerrarlos porque estructuralmente ya no eran seguros para los usuarios”.

De acuerdo con el dictamen técnico, el puente Alameda Oriente 1 presenta daños visibles que incluyen hundimientos estructurales, fisuras y separación en los muros de carga. Estas afectaciones han generado preocupación debido a que la vialidad continúa operando con tránsito constante de autos particulares, transporte público y vehículos de carga pesada.

El puente opera en doble sentido desde hace nueve años y el tráfico empeora cada día

El puente Alameda Oriente 2, que formaba parte del mismo complejo vial, fue demolido en 2025 debido a daños considerados más graves. Esa estructura permanecía cerrada desde 2017 y actualmente se encuentra en proceso de reconstrucción.

Como consecuencia, el puente Alameda Oriente 1 ha sido utilizado durante nueve años como paso en doble sentido, situación que incrementó el desgaste de la estructura y provocó severos problemas de movilidad.

Automovilistas aseguran que circular por la zona se ha convertido en una experiencia riesgosa y caótica, especialmente en horas pico, cuando los carriles saturados provocan largas filas y maniobras peligrosas.

Nicolás Cervantes, quien transita diariamente por la zona, relató las dificultades que enfrentan los conductores.

“Tenemos que meternos en sentido contrario, los carros se meten, mucha probabilidad de accidentes, choques, la gente se atraviesa y la verdad es que es mucho problema”.

Accidentes y asaltos aumentan en la zona por el tráfico constante

Además de los daños estructurales, automovilistas denuncian inseguridad constante en el área. Tan solo durante el último mes se han registrado al menos 11 accidentes relacionados con el caos vial que se genera en el puente y sus accesos.

Daniel, otro conductor afectado, explicó que el deterioro de la vialidad y los baches han empeorado la situación durante años.

“Es un relajo mira, esto lleva más de 4 o 5 años, entonces hay muchos baches, es un relajo la verdad y aparte accidentes, para mí es molesto, yo paso diario por aquí y es bastante molesto”.

La saturación vehicular también ha sido aprovechada por delincuentes para cometer robos a conductores atrapados en el tráfico. Usuarios aseguran que la falta de vigilancia facilita los asaltos, especialmente en los puntos donde los vehículos deben incorporarse en sentido contrario.

Joaquín, automovilista de la zona, describió cómo operan los delincuentes.

“Justo aquí, donde nos tenemos que dar la vuelta para meternos en sentido contrario, se hace mucho tráfico la verdad y a cada rato asaltan, pero como no hay vigilancia, pues los delincuentes siguen robando”.

Reconstrucción del puente Alameda Oriente 2 terminaría hasta 2027

La Secretaría de Comunicaciones y Transporte informó que la reconstrucción del puente Alameda Oriente 2 registra un avance aproximado del 50%. Las autoridades prevén concluir las obras hasta 2027.

Mientras tanto, el puente Alameda Oriente 1 continuará operando pese a los daños estructurales detectados. Su demolición está contemplada para el próximo año, aunque todavía no se han detallado las medidas que se aplicarán para evitar un colapso vial en una de las conexiones más transitadas entre el Estado de México y la Ciudad de México.