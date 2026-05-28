¿Cómo Está 'La Mataviejitas'? Este Es el Estado de Salud de Juana Barraza

Juana Barraza Samperio, conocida como 'La Mataviejitas' se recupera en el Penal de Tepepan, luego de permanecer internada el pasado fin de semana en el hospital Belisario Domínguez, por complicaciones de salud.

Cabe recordar que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, indicó que la mujer tuvo que ser llevada a un hospital para su atención médica.

"Cuando hay una persona que presenta algún padecimiento, que requiera atención hospitalaria, que no se pueda dar en el servicio médico, que tiene la Secretaría de Salud al interior de los centros penitenciarios, por el nivel de especialización requerida, se hace un traslado, se hace un traslado custodial, se mantiene la vigilancia mientras la persona está atendida, me reportaron esta mañana que regresó al centro de internamiento, fue dada de alta en el hospital y mantendremos vigilancia”.

Estado de salud de Juana Barraza, 'La Mataviejitas'

Según reportes médicos, Juana Barraza se recupera de problemas de insuficiencia renal, que la llevaron a un hospital del gobierno para que fuera atendida y valorada.

"Esta persona en específico es una persona que ya está entrando un segmento de edad avanzada y hay distintas complicaciones, pero nuestra obligación es dar la mejor atención, el único derecho del que está limitado es la libertad, el derecho a la salud, ya regresó al centro donde están internada”, indicó Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana.

Según los reportes, 'La Mataviejitas', de 68 años de edad, cumple una pena de 759 años de prisión por el homicidio de, al menos, 16 mujeres de la tercera edad en la Ciudad de México, se encontraba en el penal Femenil de Santa Martha, pero fue llevada al penal Tepepan, donde cuenta con una torre médica.

Tras permanecer internada el fin de semana en el hospital Belisario Domínguez, por complicaciones de salud, Juana Barraza Samperio, fue reingresada al Penal de Tepepan.

Con información de N+

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