¿Cómo Está 'La Mataviejitas'? Este Es el Estado de Salud de Juana Barraza

Juana Barraza, conocida como 'La Mataviejitas', fue reingresada al Penal de Tepepan tras ser hospitalizada

Juana Barraza Samperio, 'La Mata Viejitas'Foto: Cuartoscuro | Archivo

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