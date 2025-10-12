Gabriela Rodríguez Gana Plata Histórica Para México en el Mundial de Tiro Deportivo

El sonido de los disparos en Grecia resonó con historia. Gabriela Rodríguez, tiradora originaria de Saltillo, convirtió una jornada más en una hazaña para el deporte mexicano al subir al podio del Campeonato Mundial de Tiro Deportivo, firmando una actuación que rompe décadas de espera y consolida su nombre entre las grandes figuras del continente.

Rodríguez, de 28 años, ha construido su carrera a base de precisión, constancia y paciencia. Desde su debut internacional, se propuso revivir el nombre de México en una disciplina que llevaba casi cuatro décadas sin brillar en el escenario mundial. Su trayectoria ha sido ascendente: de hacer historia en Tokio 2020, donde puso fin a más de 30 años sin presencia mexicana en unos Juegos Olímpicos de tiro, a alcanzar el séptimo lugar en París 2024 y conquistar el oro en el Campeonato Panamericano de República Dominicana.

Rodríguez, llegó a Grecia con confianza, tras asegurar su clasificación a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, y con la mentalidad de que su siguiente paso debía ser global. En un certamen de altísimo nivel, su temple y enfoque la mantuvieron entre las mejores del mundo durante toda la competencia.

Histórica plata para Gabriela Rodríguez en el Mundial ISSF de Tiro con Escopeta en Atenas.⁰Con 54 puntos, gana su primera medalla mundial. ¡Orgullo mexicano! 🇲🇽⁰#TodosSomosOlímpicos pic.twitter.com/0xMrSQ2HYD — Comité Olímpico Mexicano (@COM_Mexico) October 12, 2025

Su actuación no solo representa una medalla, sino también un renacer para México en esta disciplina. Han pasado 38 años desde que Núria Ortiz lograra un bronce mundial en 1987. Con esta nueva generación encabezada por Rodríguez, el país vuelve a ser protagonista en un escenario que durante décadas parecía inalcanzable.

Al cierre de la competencia, Gabriela Rodríguez obtuvo la medalla de plata con 54 puntos, solo tres menos que la estadounidense Samantha Simonton, quien se llevó el oro. El bronce fue para la sueca Victoria Larsson con 44 unidades. Un resultado que no solo pone fin a una larga espera, sino que abre una nueva era para el tiro deportivo mexicano rumbo a Los Ángeles 2028.

