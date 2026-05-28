Choque entre Tráiler y Transporte de Personal Deja Un Lesionado en Escobedo, Nuevo León

Una persona herida con diversos golpes es el saldo que dejó un choque entre un tráiler y un camión de transporte de personal durante la mañana del jueves 28 de mayo en el Libramiento Noroeste, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

El percance vial fue reportado cerca de las 05:00 de la mañana, en el sentido de Escobedo hacia el municipio de García, aproximadamente a 300 metro de distancia del cruce con la carretera a Monclova, Coahuila, donde colapsó el tráfico durante las primeras horas del día.

¿Cómo ocurrió el accidente que dejó un lesionado en el Libramiento Noroeste?

Presuntamente, el tráiler que llevaba una plataforma con varias toneladas de rollos de acero, salió de una gasolinera y se incorporó sin precaución, invadiendo carriles. En esa misma circulación hacia el municipio de García, un camión de transporte de personal sin pasajeros a bordo, no alcanzó a frenar y se impactó contra el camellón central.

El choque provocó que el tráiler terminara estrellándose contra el muro divisorio de concreto, provocando afectaciones en la circulación y dejando una persona lesionada. Tras registrarse el accidente, al sitio llegó personal de Fuerza Civil para abanderar el área y posteriormente arribaron también elementos de la Guardia Nacional.

Por varias horas la vialidad colapsó en este punto del Libramiento Noroeste, en el municipio de Escobedo, mientras las autoridades realizaban el retiro de las unidades. La persona que resultó lesionada fue el conductor del camión de transporte de personal, quien terminó con algunos golpes y fue auxiliado por los cuerpos de emergencia.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

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