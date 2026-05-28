Choque entre Tráiler y Transporte de Personal Deja Un Lesionado en Escobedo, Nuevo León

El conductor del camión resultó con golpes luego de chocar con un tráiler en el Libramiento Noroeste, donde colapsó la circulación debido al accidente vial

Choque de tráiler con camión de transporte de personal en el Libramiento NoroesteFoto: N+

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Choque en Escobedo: un tráiler y un camión de personal colisionan en el Libramiento Noroeste, dejando un lesionado y caos vial. Descubre cómo ocurrió.

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