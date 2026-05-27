Muere Trabajador tras Caer y Golpearse la Cabeza en Monterrey, Nuevo León

Un hombre murió luego de caer de un tráiler mientras realizaba labores de descarga en la colonia Cantú, en el municipio de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador se encontraba bajando parte de la carga de la pesada unidad cuando presuntamente perdió el equilibrio y cayó de una altura considerable, impactándose contra el pavimento.

Tras el accidente, testigos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia, lo que generó una rápida movilización de elementos de Protección Civil de Monterrey y una ambulancia privada que acudió al sitio para brindarle atención médica.

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los paramédicos, los rescatistas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales debido al fuerte golpe que sufrió en la cabeza tras la caída.

Inicia investigación por caída de hombre

La zona fue acordonada por autoridades mientras se realizaban las primeras indagatorias correspondientes para esclarecer cómo ocurrió el accidente.

Elementos de la Policía Ministerial y agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) arribaron al lugar para iniciar con las investigaciones y recabar testimonios que permitan determinar las circunstancias exactas en las que se registró el fallecimiento.

Peritos también realizaron labores en el sitio para integrar la carpeta de investigación, mientras que personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) llevó a cabo el levantamiento del cuerpo para trasladarlo al anfiteatro correspondiente.