Muere Trabajador tras Caer y Golpearse la Cabeza en Monterrey, Nuevo León

Un hombre perdió la vida en la colonia Cantú, en Monterrey, luego de sufrir una caída mientras realizaba maniobras para descargar mercancía de un tráiler.

Servicio Médico Forense donde cae hombreFoto: N+

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Un trabajador fallece en Monterrey al caer de un tráiler durante la descarga. Las autoridades ya están investigando cómo ocurrió el accidente.

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