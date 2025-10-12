NFL: Broncos y Jets Protagonizan un Duelo en Londres Que Dejó Más Golpes Que Puntos

Este domingo 12 de octubre, en Londres, no hubo "fuegos artificiales ofensivos", pero sí una muestra de intensidad defensiva. Los Broncos salieron victoriosos por 13-11 sobre los Jets en un duelo que dejó más heridas que festejos. Con este resultado, los Broncos mejoran su marca a 4-2, mientras que los Jets siguen sin conocer la victoria, hundiéndose en un 0-6 que ya pesa en el vestidor.

La primera mitad fue una muestra de impotencia ofensiva. Los Jets apenas sumaron 32 yardas totales, con solo dos yardas aéreas, cifra más baja registrada por cualquier equipo en una mitad en esta temporada. El mariscal de campo Justin Fields cerró con 9 de 17 pases completos para 45 yardas y sin anotaciones. Ni siquiera Garrett Wilson, líder de la AFC en recepciones y yardas, pudo brillar: sumando apenas tres recepciones para 13 yardas.

Del otro lado, los Broncos tampoco tuvieron una tarde fácil. Su ofensiva se vio trabada, especialmente sin su guardia titular Ben Powers. Denver acumuló una de sus peores actuaciones por tierra, con solo 47 yardas en 18 acarreos. Además de permitir un safety tras un castigo dentro de su propia zona de anotación.

Aun así, cuando más importaba, apareció el novato Bo Nix, completando 19 de 30 envíos para 174 yardas y un pase de touchdown de 16 yardas a Nate Adkins. Esa conexión en el primer cuarto terminó siendo la diferencia en un juego donde cada punto costó caro.

¿Quién fue el protagonista en el juego entre Broncos y Jets?

La defensa de Denver volvió a ser el alma del equipo. Llegaron al partido como líderes en capturas y salieron con nueve más, asfixiando por completo a Fields, quien cerró con -10 yardas aéreas. Cada vez que el mariscal intentaba moverse, encontraba un defensivo naranja enfrente: Jonathon Cooper, Nik Bonitto y Talanoa Hufanga lideraron la cacería.

En contraste, los Jets desperdiciaron el esfuerzo de su propia defensa y de sus equipos especiales, que habían mantenido el marcador cerrado. La frustración estalló incluso antes del descanso, cuando Garrett Wilson fue captado discutiendo con el entrenador Aaron Glenn. Londres fue testigo de un espectáculo diferente: uno donde la tensión superó al talento y donde los golpes hablaron más fuerte que el marcador.

