Sudáfrica se Alista en CDMX para el Juego Inaugural del Mundial Contra México

Los "Bafana Bafana" se alojan en un hotel de Santa Fe y reconocerán el campo de juego este miércoles para afinar los últimos detalles previo al primer partido de la Copa del Mundo

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México y Sudáfrica Reconocerán este Miércoles el Estadio Sede Ciudad de México

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Con mariachis y autógrafos, Sudáfrica ya está en CDMX para el Mundial. El equipo ajusta los últimos detalles antes de enfrentar a México en el Estadio Azteca.

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