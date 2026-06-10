Sudáfrica se Alista en CDMX para el Juego Inaugural del Mundial Contra México

La selección de Sudáfrica que se enfrentará a México el jueves 11 de junio en la inauguración de la Copa Mundial de futbol llegó a la capital del país, donde pulirá los últimos toques para el partido.

Después de una semana en la que se entrenaron en Pachuca, ciudad situada A 2 mil 450 metros sobre el nivel del mar, los jugadores fueron recibidos con marichis en el hotel elegido para su concentración, en el barrio de Santa Fe, en la alcaldía Cuajimalpa, y correspondieron al cariño con firma de autógrafos.

Los sudafricanos arribaron en un autobús desde tierras de la Bella Airosa escoltados por patrullas de la Guardia Nacional. En el acceso de su centro de alojamiento los esperaba la prensa, así como fanáticos locales.

Sudáfrica jugará el Mundial con un equipo formado en gran parte por figuras de la liga local que juegan juntos gran parte del año.

El fin de semana pasado, Hugo Broos, el director técnico belga, dijo que todavía faltaban algunos detalles por ajustar y atribuyó que el equipo africano empató contra Jamaica en el Estadio Hidalgo debido a factores de mentalidad y la altura.

El entrenador consideró decepcionante ese partido, pero prometió mejorar para lograr un buen resultado en la primera fase del torne internacional de la FIFA.

¿Cuál es la agenda de este miércoles?

Hugo Broos dirigirá este miércoles 10 de junio la última sesión de trabajo de los "Bafana Bafana", luego de que el equipo conozca la cancha del coloso de Santa Úrsula, sede del partido, y reiterará sus ideas de cómo encarar a México, que en casa sale como favorito, siempre y cuando tome en serio al rival.

Los africanos recorrerán el campo de juego, considerado un templo del futbol, porque vio coronarse a Pelé en 1970 y a Diego Armando Maradona en 1986.

Se espera que los anfitriones igual acudan al Estadio Ciudad de México y que los directores técnicos, tanto el mexicano como el belga, ofrezcan una rueda de prensa.

Los sudafricanos llegaron bien abrigados en una tarde lluviosa con un frío agradable en la Ciudad de México, que en menos de dos días se convertirá en la primera organizadora de tres Copas del Mundo.

Además del partido entre México y Sudáfrica, el grupo A tendrá otro partido el jueves, el de Corea contra la República Checa en Guadalajara, occidente del país, un encuentro rodeado de expectativas cuyo ganador habrá dado un paso firme en busca de la clasificación a los octavos de finales.

Los sudafricanos se enfrentarán con los checos el 18 de junio en Atlanta y regresarán a México para cerrar la primera fase del Mundial, el 24 en Monterrey, norte del país.

Mientras Sudáfrica hace sus últimos ajustes en la preparación, los mexicanos se concentran en su campamento en el Centro de Alto Rendimiento en la alcaldía Xochimilco, donde el seleccionador Javier Aguirre cumplió hoy su penúltima sesión de entrenamiento.

ASJ