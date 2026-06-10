Atacan a Balazos a Hijo de Líder del PRI en Cortazar, Guanajuato; Responsabilizan al Alcalde

El edil se dijo sorprendido por la agresión a su sobrino, mientras que la madre del menor pidió detener las agresiones que ya escalaron del plano político a la vida personal

CortazarFoto: SSP-Cortazar.

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La violencia política en Cortazar alcanza a un niño de 8 años, hijo del líder del PRI. La madre pide detener las agresiones. ¿Qué medidas se tomarán?

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