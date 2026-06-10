Atacan a Balazos a Hijo de Líder del PRI en Cortazar, Guanajuato; Responsabilizan al Alcalde

El hijo menor de Diego Armando Estefanía, líder del PRI en Cortazar, Guanajuato, fue atacado en una intensa balacera mientras se desplazaba en un vehículo con un escolta, y el dirigente tricolor culpó a su hermano, Mauricio Estefanía, alcalde del municipio ubicado al sureste de la entidad.

Hugo, de ocho años, recibió al menos dos impactos de arma de fuego, según su madre, Damaris Salazar, por lo que fue trasladado a un hospital, donde se recupera este martes 9 de junio. El caso sorprendió a los residentes, pues, aparentemente, se trata de una disputa familiar por motivos políticos.

El niño viajaba con un escolta y pese a sus lesiones, no murió acribillado gracias al blindaje de alto nivel del vehículo en que iba, una camioneta negra tipo pick up de la marca GMC modelo Sierra Denali, que registró múltiples impactos en el parabrisas, puertas, el cofre y otras partes de la carrocería.

"Esto no fue un montaje, un niño de ocho años fue herido esta tarde por personas sin corazón, sin escrúpulos, que ya les valió meterse hasta con los niños, esto no es justo", indicó la madre, quien mostró los tenis blancos de su hijo manchados con sangre.

Previamente, el líder tricolor sugirió que el ataque iba dirigido en su contra y responsabilizó a su hermano, el edil emecista de Cortazar, como a la regidora Mariana Ruelas, y otros funcionarios, por el atentado.

"Comentarles ahorita en este video que estoy bien, gracias a Dios. A mi niño y a mi escolta los balacearon. Gracias a Dios se encuentran en tranquilidad", dijo Diego Armando Estefanía.

"Pero sí quiero hacer responsable a Mauricio Estefanía por todas sus amenazas que me hizo, y también a toda su gente. También a Mariana Ruelas, que es su regidora y que está atrás de todo esto. A toda su gente los quiero hacer responsables, pues no se vale, con los niños no, hubieran topado de frente conmigo, esto ya fue mucho", añadió.

Damaris Salazar acusó que "los actos de cabildo" ya escalaron a la vida personal y aseguró que desde el 30 de enero ha recibido amenazas de muerte de varios funcionarios públicos. La síndica hizo un llamado a detener estas agresiones que mantienen a su hijo hospitalizado.

"Les pido por favor que ya paren, ya paren", rogó en un video publicado en sus cuentas oficiales.

"Ya estuvo bueno, ya basta, ningún cargo vale la pena para que pasen todas estas cosas, ya basta, actúen con la cabeza, piensan con la cabeza, no desde las tripas", urgió.

¿Qué dijeron los acusados?

Tras conocer las acusaciones del líder priista, el alcalde de Cortazar con la regidora Ruelas rechazaron cualquier implicación en el atentado y dijeron que estaban sorprendidos.

Mauricio Estefanía dijo que acababa de llegar de vacaciones con su familia y se enteró por redes sociales y llamadas de familiares del incidente relacionado con su sobrino. Dijo que estaba en el aeropuerto y manifestó que temblaba del temor por lo ocurrido.

El edil aseguró que no sabía exactamente qué ocurrió, que durante varias horas estuvo desconectado de su teléfono mientras viajaba y que le preocupa mucho la situación. Justificó que, como presidente municipal, a veces es el último en enterarse de lo que pasa en su municipio.

El emecista explicó que existe un conflicto dentro de una empresa familiar entre su hermano y una socia, pero señaló que no ha querido involucrarse ni mezclar los asuntos familiares con sus responsabilidades públicas. Por ello, pidió a la Fiscalía de Guanajuato, la Guardia Nacional y el Ejército que investiguen y aclaren los hechos.

En tanto, la rregidora Ruelas dijo que fue a dejar a su madre al médico y estaba "en shock" por la situación. Pidió al priista que presentara pruebas y acusó que ella no usaba guaruras ni gente armada para cuidarla.

El drama no paró ahí. Diego Armando Estefanía tomó las instalaciones de la empresa familiar. Personal de seguridad privada desalojó a trabajadores de Transportes Estefanía, lo que provocó empujones y momentos de tensión con policías municipales y elementos de la Guardia Nacional.

El alcalde acudió al lugar acompañado por agentes de la Fiscalía y denunció que no se le permitió ingresar a su propiedad ni a su domicilio. Además, aseguró que una policía municipal fue retenida dentro de las oficinas y posteriormente liberada tras la intervención de las autoridades. Se retiró y dijo que autoridades ministeriales realizarían las indagatorias.

ASJ