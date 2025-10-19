Max Verstappen Domina a los McLaren en el Gran Premio de Estados Unidos

Se corrió el Gran Premio de Estados Unidos 2025 de la Fórmula 1 y Max Verstappen se robó los reflectores durante todo el fin de semana. El piloto neerlandés, vigente tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo, se llevó la victoria en la carrera sprint, consiguió la pole position en la clasificación, arrancó en el primer lugar de la parrilla de salida este domingo 19 de octubre y se llevó el triunfo de la carrera. Su destreza y experiencia fueron claves, ya que el piloto de Oracle Red Bull Racing sostuvo los embates de sus rivales y no soltó el liderato de principio a fin.

Verstappen y el equipo de la escudería austríaca realizaron un gran trabajo, sobre todo conteniendo a Lando Norris quien terminó en segundo lugar. El podio del Gran Premio de Estados Unidos lo completó Charles Leclerc, de Ferrari. Por su parte, Lewis Hamilton finalizó en la cuarta posición, mientras que el actual líder del Campeonato de Pilotos, Oscar Piastri, acabó quinto.

¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos de la Fórmula 1 tras el GP de Estados Unidos?

Con la arrolladora actuación de Max Verstappen este fin de semana, el piloto neerlandés se consolida en el tercer lugar con 306 puntos. Por su parte, Lando Norris logró recortar distancias con respecto a su coequipero, gracias al segundo lugar que obtuvo en el GP de Estados Unidos. Norris permanece segundo en el Campeonato de Pilotos con 332 puntos, apenas 14 unidades por detrás de Piastri.

A falta de cinco fechas por disputarse en la presente temporada de la Fórmula 1, Verstappen aún mantiene posibilidades matemáticas de defender su corona, aunque luce complicado dado el nivel que ha mostrado McLaren a lo largo del año. Parece que la verdadera pelea está precisamente entre los dos pilotos de la escudería británica, misma que ya conquistó el Campeonato de Constructores durante el Gran Premio de Singapur.

¿Cuándo se correrá el Gran Premio de México 2025?

La siguiente parada en el calendario de la Fórmula 1 es el Gran Premio de México. El Autódromo Hermanos Rodríguez será testigo de una nueva edición de esta carrera, la cual se llevará a cabo el próximo domingo 26 de octubre.

