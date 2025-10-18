Max Verstappen Gana la Sprint en Austin Tras el Caos Entre los McLaren

Max Verstappen se llevó la victoria en la carrera Sprint del Gran Premio de Estados Unidos 2025, disputada este sábado en el Circuito de las Américas, en una prueba caótica que dejó fuera a los dos McLaren en la primera curva. Oscar Piastri y Lando Norris chocaron entre sí tras un toque con Nico Hülkenberg, provocando una reacción en cadena que también afectó al Aston Martin de Fernando Alonso, quien tuvo que abandonar por daños en su monoplaza.

El incidente eliminó de inmediato a dos de los principales contendientes al título, dejando a Verstappen con el camino despejado para sumar ocho puntos más y recortar distancia en el campeonato. Con este resultado, el neerlandés se coloca ahora a 55 puntos de Piastri y a 33 de Norris, consolidando su remontada en la recta final de la temporada.

Tras un periodo de coche de seguridad de cinco vueltas, Verstappen controló la reanudación de la carrera y resistió los ataques de George Russell, quien llegó a intentar un arriesgado adelantamiento en la curva 12, aunque sin éxito. El piloto de Mercedes se mantuvo segundo hasta el final, mientras que Carlos Sainz completó el podio para Williams, firmando su segundo top 3 del año.

Lewis Hamilton finalizó cuarto tras superar a su compañero Charles Leclerc, quinto, y Alex Albon consiguió una destacada sexta posición con el otro Williams. Por su parte, Yuki Tsunoda protagonizó una gran remontada, avanzando once lugares para quedarse con el séptimo puesto, seguido de Kimi Antonelli, que heredó el octavo tras una penalización a Oliver Bearman.

¿Cómo terminó la carrera Sprint de Austin?

La carrera terminó bajo coche de seguridad después de que Lance Stroll impactara contra el Haas de Esteban Ocon en un intento de adelantamiento en la curva 1. Así concluyó una de las Sprint más accidentadas, en la que Verstappen volvió a demostrar su temple y aprovechó el caos para mantener vivas sus aspiraciones al título.

