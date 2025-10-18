México Hace el 1-2 en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Nanjing

México Hace el 1-2 en la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Nankín
N+
Mariana Bernal se llevó el oro y Andrea Maya Becerra la plata en una final histórica que se definió con ‘flecha de oro’ entre compatriotas.
COMPARTE:
El tiro con arco mexicano vivió un día histórico en Nankín, China, luego de que Mariana Bernal y Andrea Maya Becerra firmaran el 1-2 en la final femenina de arco compuesto de la Copa del Mundo 2025.
En una definición que mantuvo al público al borde del asiento, ambas arqueras mexicanas ofrecieron una actuación impecable bajo condiciones complicadas de viento y temperatura. Bernal y Becerra mantuvieron un duelo perfecto en el que ambas tiraron 11 flechas perfectas consecutivas, hasta llegar empatadas a 147 puntos.
Noticia relacionada: Los Dodgers Defenderán el Título en su Segunda Serie Mundial Consecutiva
El título se definió en la ‘flecha de oro’, donde Mariana Bernal logró colocar su tiro justo en el centro de la diana, mientras que el disparo de Becerra quedó más alejada, en la línea del 10, otorgándole así el oro a la joven arquera de 22 años.
¡Resultado histórico para México! 🇲🇽 🥇🥈 Muchas felicidades Mariana y Maya. 👏🏻 https://t.co/h9EWHHuHQv— CONADE (@conadeoficial) October 18, 2025
Con este resultado, México consiguió las medallas de oro y plata en una final completamente tricolor, reafirmando el gran momento que atraviesa el tiro con arco nacional. Apenas en septiembre, Bernal, Becerra y Adriana Castillo habían brillado en el Campeonato Mundial de Gwangju 2025, donde se colgaron dos oros y un bronce, marcando el mejor resultado histórico para México en la justa.
Bernal cerró la temporada con ocho medallas —tres individuales y cinco por equipos—, mientras que Becerra, actual número uno del mundo, sumó catorce preseas entre competencias individuales, por equipos y mixtas. Un cierre brillante que consolida el gran momento del tiro con arco mexicano a nivel internacional.
Historias destacadas: