Liga MX Anuncia Calendario Oficial del Apertura 2026; Este Día Arranca el Torneo

El tornero arrancará con el regreso del Atlante a la máxima categoría del futbol mexicano

Trofeo de campeón de la Liga MX. Foto: CuartoscuroTrofeo de campeón de la Liga MX. Foto: Cuartoscuro
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