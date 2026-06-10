Liga MX Anuncia Calendario Oficial del Apertura 2026; Este Día Arranca el Torneo

La Liga BBVA MX dio a conocer este martes 9 de junio de 2026 el calendario oficial del torneo Apertura 2026, en el que los 18 clubes competirán por el título del certamen a partir del próximo 16 de julio, cuando se ponga en marcha la Jornada 1 con el duelo inaugural entre Necaxa y Atlante, en el regreso de los Potros a la máxima categoría del futbol mexicano.

La Fase Regular se disputará del 16 de julio al 22 de noviembre, culminando con los encuentros correspondientes a la Jornada 17.

El camino está trazado. 🗓️



Listo el CALENDARIO del #Apertura2026, un torneo que promete emociones, nuevas historias y la pasión que mueve al futbol mexicano. 🔥



👉 Conócelo: https://t.co/XlEq0W2HY6 👈#LaLigaDeLaAfición pic.twitter.com/IB14SDIwHY — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) June 10, 2026

Definen fechas de Liguilla

Posteriormente, se celebrará la Fase Final, comenzando con los cuartos de final 25, 26 y 28, 29 de noviembre, pasando por las semifinales 2, 3 y 5, 6 de diciembre, jugando la gran final los días 10 y 13 de diciembre, para definir al equipo campeón.

Cabe señalar que, en caso de que el Club Deportivo Toluca califique a la gran final del torneo, esta se jugará los días 24 y 27 de diciembre, debido a que los mexiquenses participarán en la Copa Intercontinental de la FIFA, que comenzará el 9 de diciembre en Catar.

Encuentros clave

Aquí algunas de las fechas clave del calendario:

Jornada 1 - Debut del Campeón

Atl. de San Luis vs Cruz Azul - Viernes 16 de julio

Jornada 8 - Clásico Joven / Clásico Regio

Cruz Azul vs América - Sábado 12 de septiembre

Rayados vs Tigres - Domingo 13 de septiembre

Jornada 9 - Clásico Nacional

América vs Guadalajara - Sabado 19 de septiembre

Jornada 11 - Clásico Tapatio / Reedición de la Final

Atlas vs Guadalajara - Sábado 10 de octubre

Pumas vs Cruz Azul - Domingo 11 de octubre

Jornada 16

Pumas vs América - Sábado 7 de noviembre

AMP