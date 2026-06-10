¿Hay Megapuente por Inauguración del Mundial en Junio 2026? SEP Confirma Fin De Semana Largo

El inicio de la máxima fiesta del futbol ya está aquí y los días de descanso alrededor de este evento, que se realizará parcialmente en México, han dejado una estela de dudas, sobre todo en lo que a suspensión de clases se refiere; sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado un fin de semana largo en junio 2026 y aquí te confirmamos las fechas: ¿hay megapuente por la inauguración del Mundial?

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum ha informado que se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto que hace oficial el home office en oficinas de gobierno e incluyó algo que la administración capitalina ya había anunciado: no habrá clases en la Ciudad de México este 11 de junio 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Publican Decreto por Inauguración del Mundial 2026 en CDMX; ¿Qué Dice?

¿Hay megapuente por inauguración del Mundial 2026 en México?

Como te informamos previamente, en algunas entidades del país se determinó que este jueves 11 de junio 2026 no se lleven a cabo actividades escolares con el fin de que no tengan complicaciones de movilidad y haya mayores posibilidades viales en el marco de la inauguración de la Copa del Mundo.

Sin embargo, no en todo el país se tomó esta decisión, sino solo en las ciudades y estados donde se podrían generar problemas de movilidad. Donde sí se suspenderán las clases es en:

Estado de México

Ciudad de México

Sobre las actividades del 12 de junio 2026, no hay suspensión de clases en ningún estado del país, hasta el momento; por ello, no se ha confirmado que se vaya a realizar megapuente.

¿Cuándo es el puente mundialista en junio 2026?

De acuerdo con el calendario SEP 2025-2026, el último puente del año y que se realizará en junio 2026 será el viernes 26.

En esta fecha se realizará junta de Consejo Técnico Escolar, por lo que el día de descanso aplicará para estudiantes de nivel básico: preescolar, primaria y secundaria.

Te recordamos que el objetivo de estas reuniones es tomar decisiones informadas y oportunas para mejorar el aprendizaje de los alumnos y resolver las problemáticas de la escuela.