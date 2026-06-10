¿Hay Megapuente por Inauguración del Mundial en Junio 2026? SEP Confirma Fin De Semana Largo

La SEP ha confirmado lo que muchos esperaban: la suspensión de clases en plena época mundialista, pero no solo se trata de un día de asueto antes de las vacaciones, sino que es un fin de semana largo.

¿Habrá megapuente en junio 2026 por la Inauguración del Mundial? Esto dijo la SEPFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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¿Hay Megapuente en Junio 2026? SEP Confirma Fin de Semana Largo en Plena Epoca Mundalista; Checa las Fechas