¿Cuál es la Diferencia entre Rayo, Trueno y Relámpago? Este es el Secreto para Distinguirlos

A pesar de que en muchas ocasiones se toman como sinónimo, rayo, trueno y relámpago no son lo mismo; aquí te explicamos las diferencias

Diferencia entre trueno, rayo y relámpagoFoto: Cuartoscuro | Ilustrativa

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