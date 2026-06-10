¿Cuál es la Diferencia entre Rayo, Trueno y Relámpago? Este es el Secreto para Distinguirlos

Aunque suelen usarse como sinónimos, el rayo, el relámpago y el trueno son fenómenos que no significan (ni representan) lo mismo. Los tres son momentos de una tormenta eléctrica y se viven durante las fuertes lluvias, pero entre sí hay diferencias claras y aquí te decimos el secreto para distinguirlos.

Sin embargo, debes tomar en cuenta que, más allá de su significado, tienes que protegerte y seguir las recomendaciones durante las tormentas que los integran, pues son comunes en la temporada de lluvias y mientras se desarrollan ciclones.

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¿Qué es una tormenta eléctrica?

Lo primero que debes saber es que el rayo, el relámpago y el trueno están presentes en una tormenta eléctrica, que es el sistema en el que se presentan descargas violentas de electricidad atmosférica, que se manifiestan con rayos o chispas, emiten un resplandor breve y sonido.

De acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENPRED), las tormentas eléctricas ocurren entre mayo y octubre, y pueden durar hasta dos horas.

Además, acompañan a una tormenta severa con lluvias intensas, vientos fuertes, probabilidad de granizo, rayos, inundaciones repentinas e incluso tornados.

¿Cuál es la diferencia entre rayo, trueno y relámpago?

El CENAPRED explica que los rayos son descargas electrostáticas resultado de las cargas positivas y negativas que se acumulan dentro de una nube de tormenta. Las cargas circulan entre dos nubes o entre la nube y la tierra; esta última es la más peligrosa porque puede afectar a la población.

Los rayos alcanzan temperaturas cercanas a los 30 000 °C en fracción de segundos.

Es decir, el rayo es la descarga eléctrica, mientras que el relámpago es el destello de luz y el trueno es el sonido que produce la expansión del aire, explica la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El secreto para distinguirlos está en tus sentidos, pues el trueno lo percibes con el oído, mientras que el relámpago con la vista.

En el caso del relámpago, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) detalla que es el resplandor vivo producido por un choque entre nubes cargadas de electricidad estática.

Cuando el relámpago está muy cerca, el trueno se escuchará un poco después del relámpago y el sonido será muy fuerte. Si el relámpago está más lejos, el trueno será unos segundos después del relámpago.