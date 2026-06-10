Gilberto Mora Renueva con Xolos; ¿Su Contrato Tiene Cláusula para ir a Europa?

El Club Tijuana hizo oficial la renovación de Gilberto Mora. El "niño maravilla" de la frontera ha firmado un histórico contrato por tres años, convirtiéndose en el acuerdo contractual más importante en la historia de la institución rojinegra. Con apenas 17 años, el juvenil no solo heredará el emblemático dorsal número 10 de los Xolos, sino que blinda su futuro inmediato.

“Estoy muy agradecido al Club Tijuana. Este club me ha ayudado muchísimo a crecer como jugador y como persona. Esto me motiva aún más a seguir trabajando duro y mejorando cada día. Ahora mismo mi foco está en ayudar al equipo y dar todo por México en esta Copa del Mundo”, fueron las palabras del jugador.

La gran interrogante que inunda a la afición mexicana es si este nuevo vínculo facilita su salto al Viejo Continente. La respuesta parece ser afirmativa. Tras largas negociaciones encabezadas por su representante, Rafaela Pimenta, el club confirmó que el documento incluye un un mecanismo de salida.

¿Gilberto Mora apunta a salir de Xolos en el futuro?

“Gilberto representa lo mejor de Club Tijuana. Es un jugador de talento excepcional, pero también un joven cuyo carácter, humildad y ambición lo convierten en un magnífico embajador para nuestro club”, dijo Jorge Alberto Hank, presidente del Club Tijuana.

Por su parte, Rafaela Pimenta, representante de 'Morita', destacó que "los logros de Gilberto a una edad tan temprana han sido extraordinarios, pero lo que más nos ha impresionado ha sido su madurez, profesionalismo y determinación. Tiene un futuro muy especial por delante”.



“Estamos agradecidos por el papel que Club Tijuana ha desempeñado en el desarrollo de Gilberto y orgullosos de alcanzar juntos este importante hito tras largas negociaciones. Este acuerdo garantiza que tenga el mejor entorno posible para continuar su extraordinaria progresión, al tiempo que establece un camino claro para las oportunidades que le esperan", puntualizó la agente de Mora.

En ese sentido, el comunicado de Xolos aclara que "el acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante".

Gilberto Mora: Con la mente en el Mundial 2026

Luego de estampar su firma en el contrato que lo vincula con Xolos hasta 2029, Gilberto Mora, el futbolista más joven de la historia en conquistar una Copa Oro con la Selección Mexicana (a los 16 años y 265 días), ya está enfocado en su próxima participación en el Mundial.

Con el acuerdo cerrado, los Xolos aseguran su patrimonio mientras preparan el terreno para que su máximo embajador deslumbre al planeta este verano en la Copa del Mundo 2026, en lo que se prevé sea su gran escaparate para poder emprender el vuelo europeo.