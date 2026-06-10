Gilberto Mora Renueva con Xolos; ¿Su Contrato Tiene Cláusula para ir a Europa?

Gilberto Mora, el jugador más joven del Mundial 2026, extendió su acuerdo contractual con los Xolos de Tijuana

Gilberto Mora durante un partido de Liga MX con TijuanaFoto: Getty Images
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