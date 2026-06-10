Argentina vs Islandia Hoy : ¿Cómo Quedó el Partido de Preparación Antes del Mundial 2026?

Este martes 9 de junio, a dos días de que arranque el Mundial 2026, la Selección Argentina se enfrentó a su similar de Islandia en duelo amistoso. Se trató del último ensayo del entrenador Lionel Scaloni, en el que puso a prueba a varios jóvenes.

El partido Argentina vs Islandia empezó lento, con pocas emociones en las áreas. Los islandeses no fueron un rival cómodo, pese a que no logró calificar a la Copa del Mundo, así que opuso buena resistencia pese a verse abajo en el marcador muy pronto.

Fue a los 8 minutos que Argentina se adelantó 1-0 gracias a la anotación del jovencito Valentín Barco, quien le pegó al balón desde fuera del área y lo mandó al fondo de la meta.

Con un cuadro alterno, en el que destacaban los nombres de Nico Otamendi, Giovani Lo Celso, Nico Paz y Giuliano Simeone, la albiceleste no pudo agrandar la ventaja en la primera mitad. Así que se fue a la pausa del medio tiempo con el 1-0 en la pizarra.

Para la segunda mitad, el entrenador Scaloni realizó 7 cambios y mandó al campo a figuras como Lautaro Martínez, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister para probar alternativas tácticas.

La gente esperaba ver a Lionel Messi, el habitual capitán de la Albiceleste, así que el júbilo estalló a los 70 minutos: entró a la cancha para sustituir a Giuliano Simeone.

Messi llevaba dos minutos en el terreno de juego cuando puso el 2-0 en la pizarra. Fue el encargado de cobrar una pena máxima a favor de la Albiceleste y lo hizo de manera efectiva.

Y en el minuto 86 cayó el 3-0: una gran jugada colectiva en la que participaron De Paul y Messi fue culminada por Thiago Almada, quien remató a placer en el área de los islandeses.

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España es máxima favorita en el Mundial 2026 seguida de Francia y Argentina

España, con un 26 por ciento de probabilidades, es la selección con más opciones de ganar el Mundial 2026. Le siguen Francia (19 %), Argentina (14%), Brasil (8%) y Países Bajos e Inglaterra (5%), según un estudio predictivo de Goldman Sachs, grupo de banca de inversión estadounidense.

Esta compañía ha elaborado un modelo para predecir el resultado de la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México, que comienza este jueves 11 de junio, en el que vaticina que las semifinales serán España-Francia y Argentina-Brasil, con 'la Roja' y la albiceleste como protagonistas de la final y triunfo de los de Luis de la Fuente.

El estudio concede a España el papel de favorito al resaltar que su predicción "coincide con el patrón histórico de que la Copa del Mundo casi siempre vuelve a Europa tras haber sido ganada por un equipo sudamericano", con la excepción de los triunfos de Brasil en 1958 y 1962.

Además este informe, en el que predice los resultados de la primera fase y los vencedores en los cruces de las eliminatorias, toma como referencia datos históricos de rendimiento de cada equipo y su capacidad goleadora, así como diversos factores mentales y geográficos, como la altitud y la temperatura, informa Goldman Sachs.

🏆 #SelecciónMayor



⚽ #Argentina 🇦🇷 3 (Valentín Barco, Lionel Messi -p- y Thiago Almada) 🆚 #Islandia 🇮🇸 0



👉 ¡Final del partido!



👋 Nos vemos el próximo martes para el debut 😉 pic.twitter.com/0iXjHEY6UY — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) June 10, 2026

Con información de N+