Argentina vs Islandia Hoy : ¿Cómo Quedó el Partido de Preparación Antes del Mundial 2026?

En su último ensayo antes de iniciar el Mundial 2026, la selección Albiceleste se enfrentó a Islandia en duelo amistoso disputado en Alabama, Estados Unidos

Argentina probó sus capacidades ante Islandia, el sinodal de su última prueba antes del Mundial 2026.Argentina probó sus capacidades ante Islandia, el sinodal de su última prueba antes del Mundial 2026. Foto: AFA

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Argentina se prepara para el Mundial 2026. Ante Islandia, el técnico Lionel Scaloni prueba nuevas tácticas y jugadores jóvenes. ¿Será este el año de la Albiceleste?

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