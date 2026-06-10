Trajinera-Hotel en Xochimilco Operaba sin Permiso; Cobraba Hasta 3,800 Pesos por Noche

La embarcación promocionada como un hotel flotante en los canales de Xochimilco no cuenta con autorización para operar dentro del Área Natural Protegida

Hotel flotante. Foto: casaakaliHotel flotante. Foto: casaakali

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Xochimilco, Patrimonio Mundial, enfrenta riesgos por trajinera-hotel ilegal. Autoridades advierten sobre impactos ambientales. Conoce la historia completa.

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