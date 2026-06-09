¿Van a Transmitir los Partidos del Mundial 2026 en Restaurantes?

Los negocios que deseen transmitir uno de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial 2026, que inicia el 11 de junio de 2026, en sus sedes de México, Canadá y EUA, podrán hacerlo solo si contratan una licencia comercial de exhibición pública.

¿Cuáles negocios no pueden transmitir partidos del Mundial 2026?

Los negocios como bares o restaurantes, si desean transmitir encuentros del Mundial 2026, tendrán que cumplir un requisito y así evitar multas.

Diferencias del consumo de contenidos en un domicilio particular

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), a través de un comunicado, expuso las diferencias del consumo de contenidos en un domicilio particular y ser exhibido en un establecimiento comercial; por ejemplo, el uso doméstico es privado, la transmisión en un negocio consiste en comunicación pública.

Si se usa una suscripción residencial o personal de plataformas de streaming (como ViX Premium) o de televisión satelital estándar en un negocio, no deberá transmitirse, al ser una violación a los derechos de autor y propiedad intelectual de la FIFA.

Estas son las multas por transmitir juegos sin licencia

De acuerdo con el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), se pueden aplicar las siguientes penalizaciones a establecimientos que comenten una infracción por transmitir los partidos del Mundial 2026 sin contar con licencia.

Según la Ley Federal del Derecho de Autor, las multas económicas rondan entre 1,000 y 5,000 UMAs, lo que equivale a hasta 586 mil pesos.

Las multas pueden aumentar acumulativamente por cada día que continúe la infracción.

HVI