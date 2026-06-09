¿Van a Transmitir los Partidos del Mundial 2026 en Restaurantes?

Si se usa una suscripción residencial o personal de plataformas de streaming en un negocio, no deberá transmitirse, por cuestiones de derechos de autor

¿Restaurantes Pueden Transmitir los Partidos del Mundial 2026?Aficionados apoyan a la selección mexicana de futbol. Foto: Cuartoscuro

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Los negocios como bares o restaurante si desean transmitir encuentros del Mundial 2026 tendrán que cumplir un requisito y así evitar multas

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