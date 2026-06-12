Bromea Infantino con Aumentar Mundial a 64 Equipos: "Quizá Clasificaría Italia"

La selección italiana de futbol quedó fuera de la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva y estas palabras irónicas del presidente de la FIFA ya fueron criticadas por aficionados de la "Azzurra"

Bromea Infantino Aumentar Mundial a 64 Equipos: "Quizá Clasificaría Italia"El presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Foto: Reuters

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Italia no disputa un Mundial desde Brasil 2014, donde cayó en la fase de grupos, y encadena tres ausencias consecutivas en Rusia 2018, Catar 2022 y México, Estados Unidos, y Canada 2026

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¿Mundial Será de 64 Equipos? Gianni Infantino, Presidente de la FIFA Bromea: "Quizá Clasificaría Italia"