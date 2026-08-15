¿Qué Partidos para Hoy de Liga MX 2026 Van por Canal 5, TUDN y ViX el 15 y 16 de Agosto 2026?

Después de jugarse la primera fase de la Leagues Cup, el futbol mexicano de Primera División vuelve este fin de semana, por eso acá te decimos qué partidos para hoy de la Liga MX van por Canal 5, TUDN y ViX, pues este sábado 15 y domingo 16 de agosto se juega toda la Jornada 4 del Torneo Apertura 2026.

Este jueves terminó la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 y luego de confirmarse la sorpresiva eliminación de Cruz Azul tras su derrota contra Chicago Fire, en una nota ya te dejamos la lista de equipos clasificados a cuartos de final y las fechas y horarios de los partidos.

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Si aún no checas la agenda de la Jornada 4, hay tres juegos de Liga MX para este sábado y cuatro más para el domingo. De todos esos, los siguientes cinco partidos se van a transmitir por Canal 5, TUDN y ViX Premium en vivo:

Monterrey vs Juárez: Pasa por Canal 5, TUDN y ViX, en punto de las 19:10 horas (7:10 de la tarde, tiempo del centro de México) de este sábado 15 de agosto 2026.

Atlas vs Tigres : Va por Canal 5, TUDN y ViX, en punto de las 21:10 horas (9:10 de la noche, tiempo del centro de México) de este sábado 15 de agosto 2026.

Pumas vs Querétaro : Pasa en exclusiva por ViX, en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México) de este domingo 16 de agosto 2026.

América vs Atlético de San Luis : Va por Canal 5, TUDN y ViX, en punto de las 17:00 horas (5 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 16 de agosto 2026.

Santos vs Chivas: Pasa por Canal 5, TUDN y ViX, en punto de las 19:10 horas (7:10 de la tarde, tiempo del centro de México) de este domingo 16 de agosto 2026.

Para que los aficionados tengan a la mano todo lo necesario para ver todos los partidos de la Jornada 4 de la Liga MX 2026, a continuación te dejamos las fechas y horarios de los siete juegos que habrá durante este 15 y 16 de agosto:

Atlante vs Toluca: Sábado 15 de agosto | 17:00 horas (5 de la tarde, tiempo del centro de México). Monterrey vs Juárez: Sábado 15 de agosto | 19:10 horas (7:10 de la tarde, tiempo del centro de México). Atlas vs Tigres: Sábado 15 de agosto | 21:10 horas (9:10 de la noche , tiempo del centro de México). Pumas vs Querétaro: Domingo 16 de agosto | 12:00 horas (tiempo del centro de México). América vs Atlético San Luis: Domingo 16 de agosto | 17:00 horas (5 de la tarde, tiempo del centro de México). Santos vs Chivas: Domingo 16 de agosto | 19:10 horas (7:10 de la tarde, tiempo del centro de México). Xolos vs Cruz Azul: Domingo 16 de agosto | 21:00 horas (9 de la noche, tiempo del centro de México). Necaxa vs León: Lunes 17 de agosto | 19:00 horas (7 de la tarde, tiempo del centro de México). Pachuca vs Puebla: Lunes 17 de agosto | 21:00 horas (9 de la noche, tiempo del centro de México).

AO