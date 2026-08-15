Futbol

¿Qué Partidos para Hoy de Liga MX 2026 Van por Canal 5, TUDN y ViX el 15 y 16 de Agosto 2026?

Se reanuda la actividad de la Liga MX, por eso checa qué partidos pasan por Canal 5, TUDN y ViX este sábado 15 y domingo 16 de agosto 2026

Qué partidos para hoy de la Liga MX van por Canal 5 TUDN y ViX este 15 y 16 de agosto 2026 lista de juegosSiete juegos de la Liga MX 2026 se disputan este fin de semana. Foto: Cuartoscuro

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