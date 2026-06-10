Capturan una Víbora en Corredor Industrial La Ciénega de la Ciudad de Puebla

Cuerpos de emergencia retiraron al ejemplar tipo "cincuate" de aproximadamente un metro de largo para ser entregado a las autoridades federales.

Víbora Cincuate Capturada en Corredor Industrial La Ciénega de PueblaFoto: X @SSPGobPue

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Bomberos de Puebla retiran una serpiente 'cincuate' de un metro en el Corredor Industrial La Ciénega. La seguridad de la zona está garantizada. Descubre los detalles de esta operación.

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