Capturan una Víbora en Corredor Industrial La Ciénega de la Ciudad de Puebla

La tarde de este martes 9 de junio de 2026 se reportó la presencia de una serpiente en inmediaciones del Corredor Industrial “La Ciénega” ubicado al norte de la capital poblana.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del estado de Puebla arribaron al sitio donde se hizo el reporte para retirar de forma segura al animal de la especie “cincuate”.

Aseguran serpiente “cincuate” en Corredor Industrial “La Ciénega” de Puebla capital

En atención a un reporte ciudadano, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos del Estado de Puebla brindaron apoyo para la captura de una víbora en el Corredor Industrial "La Ciénega", ubicado en el municipio de Puebla.

Se trata de un ejemplar tipo "cincuate", de aproximadamente un metro de largo, el cual fue debidamente resguardado para su traslado a instalaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Tras el retiro de la serpiente, los elementos adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla aseguraron que el lugar fue dejado sin riesgos para la población.

Retiran murciélago en vivienda de San Lorenzo Almecatla en Cuautlancingo, Puebla

Elementos de la Dirección de Bomberos de Cuautlancingo atendieron un reporte ciudadano en la Privada Framboyanes, perteneciente a la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla, donde se informó sobre la presencia de un murciélago al interior de una vivienda.

De acuerdo con los propietarios del inmueble, el ejemplar se encontraba posado sobre un pilar de ladrillo. El personal procedió a su retiro de manera segura, salvaguardando la integridad de los habitantes y garantizando el bienestar del animal.

Con información de N+

GMAZ