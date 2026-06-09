¿Cuánta Agua Tiene el Cutzamala Hoy? Así Está el Nivel de Presas Luego de Lluvias en Junio 2026

Conoce aquí cómo está el Sistema Cutzamala, luego de las lluvias registradas las últimas semanas

Presa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | ArchivoPresa Valle de Bravo del Sistema Cutzamala en octubre 2025. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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El Sistema Cutzamala, vital para el Valle de México, ha mejorado su capacidad al 67.68% gracias a las lluvias. Entérate de los detalles sobre el estado de las presas.

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