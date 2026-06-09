¿Cuánta Agua Tiene el Cutzamala Hoy? Así Está el Nivel de Presas Luego de Lluvias en Junio 2026

En lo que va de la actual temporada de lluvias 2026, la Ciudad de México (CDMX) y el área metropolitana han registrado intensas precipitaciones que han beneficiado al Sistema Cutzamala, una de las principales fuentes de abastecimiento de agua del Valle de México.

Ante ello, aquí en N+ te decimos cómo está el nivel de las presas que lo integran, con corte al 8 de junio 2026.

Lo que debes saber del Sistema Cutzamala:

El Cutzamala es un sistema hídrico con infraestructura para almacenamiento, conducción, potabilización y distribución de agua.

Aprovecha las aguas de la cuenca alta del río Cutzamala, que provienen de las presas Tuxpan y El Bosque, en Michoacán, y Colorines, Ixtapan del Oro, Villa Victoria, Valle de Bravo y Chilesdo, en el Estado de México.

De las 7 presas que integran el sistema, 3 son de almacenamiento: Tuxpan, Ixtapan del Oro y Colorines.

Mientras que 4 son derivadoras: El Bosque, Valle de Bravo, Villa Victoria y Chilesdo.

El Cutzamala es considerado una de las mayores obras de ingeniería civil en el mundo, ya que debe bombearse el agua desde una altitud de mil 600 metros sobre el nivel del mar (msnm) —en su punto más bajo— hasta los 2 mil 702 msnm —en su punto más alto—.

Se extiende por Michoacán, Estado de México y Ciudad de México.

Aporta el 26% del agua potable que se consume en el Valle de México.

Lluvias en el Valle de México

La temporada de huracanes 2026 comenzó a mediados de mayo y con ello comenzaron las lluvias en gran parte del país.

Hasta el momento se han formado tres ciclones tropicales en el océano Pacífico: las tormentas Amanda, Boris y Cristina.

Boris además fue el primer fenómeno meteorológico que tocó tierra en México, y junto con otros fenómenos meteorológicos, ha dejado gran carga de agua sobre territorio nacional, incluida la CDMX.

¿Cómo están las presas del Sistema Cutzamala?

Ante las recientes lluvias, el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, la Dirección de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento y la Subgerencia de Abastecimiento de Agua Potable dieron a conocer cómo se encuentra el nivel de las tres principales presas, con corte al 8 de junio de 2026:

Villa Victoria : Está al 63.02% de su capacidad, al registrar 117.039 millones de metros cúbicos de agua.

Valle de Bravo : Está al 72.28% de su capacidad, al registrar 304.779 millones de metros cúbicos de agua.

El Bosque: Está al 53.26% de su capacidad, al registrar 107.800 millones de metros cúbicos de agua.

En total, el Sistema Cutzamala se encuentra al 67.68% de almacenamiento, con 529,618,000 metros cúbicos.

Esa cifra representa un aumento significativo respecto del año pasado, pues junio 2025 cerró con el 52.86% de almacenamiento.

SPB