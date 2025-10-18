Los Dodgers Defenderán el Título en su Segunda Serie Mundial Consecutiva

Los Dodgers de Los Ángeles defenderán el título en su segunda Serie Mundial consecutiva tras vencer este viernes 5 por 1 a los Cerveceros de Milwaukee, en una noche en la que Shohei Ohtani tuvo una actuación única.

La superestrella japonesa bateó 3 jonrones en un encuentro donde lanzó también durante 6 entradas, en las que logró 10 ponches y no permitió ninguna carrera.

Así los Dodgers completaron una barrida de Milwaukee por 4-0 en esta Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Desde el 24 de octubre, la franquicia de California peleará por convertirse la primera en revalidar el título desde 2000, en una Serie Mundial que les enfrentará a los Marineros de Seattle o a los Azulejos de Toronto.

Shohei Ohtani

Luego de estar protagonizando unos discretos playoffs, Shohei Ohtani, resurgió con otra muestra de su talento para lanzar y batear, nunca visto en el béisbol de Estados Unidos desde al menos el mítico Babe Ruth.

Antes que el japonés, de 31 años, ningún lanzador había pegado dos jonrones en un partido de eliminatorias.

En toda la historia de las Grandes Ligas, tanto en playoffs como temporada regular, tampoco se había registrado su balance final de 3 cuadrangulares y 10 ponches.

La aparición de Ohtani en el montículo este viernes fue la primera en esta eliminatoria.

Ohtani mantuvo el dominio de los lanzadores angelinos a lo largo de 6 innings en los que permitió solo 2 hits y 3 bases por bolas.

El astro asiático al bate tampoco dio un respiro a los Cerveceros al conectar su primer jonrón en la entrada inicial ante el abridor colombiano de los Cerveceros, José Quintana.

En ese mismo inning los Dodgers consolidaron el triunfo con carreras de Betts y Will Smith, este último remolcado por el dominicano Teóscar Hernández.

Todo quedó dispuesto para que Ohtani culminara con otros 2 jonrones en la cuarta y la séptima entradas ante una mezcla de alegría y sorpresa en las tribunas del Dodger Stadium.

