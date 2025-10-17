Cámara de Diputados Aprueba en lo General y Particular Ley de Ingresos 2026

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2026.

Video. Diputados Aprueban en lo General la Ley de Ingresos 2026

Se obtuvieron 349 votos a favor y 128 en contra en la votación en lo general, se proyecta un total de 10.2 billones de pesos de ingresos estimados, y 1.47 billones de pesos de endeudamiento. Mas tarde en lo particular se votó con 352 votos a favor y 128 en contra, Ahora es turnada al Senado para su estudio.

Tendría un déficit fiscal similar al de 2025 y destaca que habría un mayor techo de endeudamiento, al segundo año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Cuándo entrará en vigor la Ley de Ingresos de la Federación?

La Ley de Ingresos de la Federación entrará en vigor el 1 de enero de 2026, en el que se establece que más de 57% de los ingresos públicos será por el pago de impuestos.

La fecha límite para que sea enviado al Senado de la República es el 20 de octubre.

¿Cuántos ingresos públicos totales se contemplan con Ley de Ingresos de la Federación?

Se esperan ingresos públicos totales por 10.1billones de pesos, de los cuales 5.8 billones serán por impuestos, esto representa 57% del total.

En ingresos petroleros serán 1.2 billones, 12% del total.

Un monto de endeudamiento neto por 1.7 billones de pesos

15,500 millones de dólares por deuda externa.

Se estima que el déficit ampliado será de 4.1% del PIB, menor a 5.7% del 2024 y a 4.3% estimado para el cierre de este año.

El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, Carol Antonio Altamirano, Aseguró que se muestra la reducción gradual de endeudamiento público.

Se muestra la reducción gradual de los niveles de endeudamiento público. Así, la deuda pública medida con el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público se ubicará en 52.3% del PIB al cierre del ejercicio fiscal

