Metro CDMX Modifica Horario en Línea 1: Estas Son las Fechas Exactas del Cambio en Octubre 2025
N+
Aquí te damos todos los detalles sobre la modificación del horario en la Línea 1 del Metro CDMX
COMPARTE:
¿Eres usuario de la Línea rosa del Metro CDMX? Esta información te interesa: El Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció hoy, 16 de octubre de 2025, nuevos horarios para las estaciones de la Línea 1; aquí te decimos cómo va operar el servicio en los próximos días.
Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Metrobús CDMX Hoy? Reportan un Muerto en Estación San José de la Escalera
Nuevo horario en Línea 1 del Metro CDMX
El Metro CDMX informó que el horario será modificado para los dos últimos fines de semana de octubre de 2025, pues se continuará con la realización de pruebas integrales en los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.
El servicio del Metro CDMX terminará a las 22:00 horas y no a las 24:00 horas en las siguientes fechas:
- Sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025
- Sábado 25 y domingo 26 de octubre de 2025
¿Hasta qué hora puedes ingresar al Metro CDMX?
Toma tus precauciones y evita contratiempos, pues los últimos trenes del Metro de la Ciudad de México saldrán a las 21:30 horas de las estaciones Pantitlán y Chapultepec.
Pero no te preocupes si no alcanzas a subirte al Metro: También habrá servicio provisional con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de las 22:00 a las 24:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec.
Debido a pruebas en los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, los fines de semana del 18-19 y 25-26 de octubre, el servicio de #LaNuevaLínea1 cerrará antes de lo habitual.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025
⏰ El último tren saldrá a las 9:30 PM
🚫 El servicio termina a las 10:00 PM
🚍 En… pic.twitter.com/ZR700U59bx
Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- ¿SAT Sigue en Paro Hoy 16 de Octubre 2025? Esto Se Sabe Sobre las Protestas de Trabajadores
- ¿Qué Pasó en Periférico Sur Hoy en CDMX? Conductor Salva a sus Perritos en Aparatoso Accidente
- Muere Estudiante en Secundaria Técnica 70 de Iztapalapa: Esto Es lo que se Sabe
Con información de N+.
RMT