Metro CDMX Modifica Horario en Línea 1: Estas Son las Fechas Exactas del Cambio en Octubre 2025

¿Eres usuario de la Línea rosa del Metro CDMX? Esta información te interesa: El Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció hoy, 16 de octubre de 2025, nuevos horarios para las estaciones de la Línea 1; aquí te decimos cómo va operar el servicio en los próximos días.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Metrobús CDMX Hoy? Reportan un Muerto en Estación San José de la Escalera

Nuevo horario en Línea 1 del Metro CDMX

El Metro CDMX informó que el horario será modificado para los dos últimos fines de semana de octubre de 2025, pues se continuará con la realización de pruebas integrales en los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio.

El servicio del Metro CDMX terminará a las 22:00 horas y no a las 24:00 horas en las siguientes fechas:

Sábado 18 y domingo 19 de octubre de 2025

Sábado 25 y domingo 26 de octubre de 2025

¿Hasta qué hora puedes ingresar al Metro CDMX?

Toma tus precauciones y evita contratiempos, pues los últimos trenes del Metro de la Ciudad de México saldrán a las 21:30 horas de las estaciones Pantitlán y Chapultepec.

Pero no te preocupes si no alcanzas a subirte al Metro: También habrá servicio provisional con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) de las 22:00 a las 24:00 horas, en el tramo Pantitlán-Chapultepec.

Debido a pruebas en los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, los fines de semana del 18-19 y 25-26 de octubre, el servicio de #LaNuevaLínea1 cerrará antes de lo habitual.



⏰ El último tren saldrá a las 9:30 PM

🚫 El servicio termina a las 10:00 PM



🚍 En… pic.twitter.com/ZR700U59bx — MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT