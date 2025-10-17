Refrescos Tendrán Menos Azúcar: Esto Acordaron Empresas con Gobierno por IEPS 2026
|
N+
-
México es el principal consumidor per cápita de refrescos a nivel mundial, de acuerdo con la Secretaría de Salud
COMPARTE:
Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, dio a conocer los acuerdos a los que el Gobierno de México llegó con empresarios de la industria productora de refrescos y bebidas azucaradas, para la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en 2026.
En la conferencia mañanera de hoy, 17 de octubre de 2025, García Dobarganes detalló los siguientes puntos:
- Se mantiene el IEPS en el nivel que se presentó para refrescos, bebidas azucaradas y calóricas, en 3.08 pesos por litro, un aumento de 1.65 pesos por litro.
- La propuesta original era subir de 0 a 3.08 pesos por litro, porque las bebidas light y zero no tenían IEPS.
Compromisos de la industria refresquera
- En tanto, la industria refresquera se comprometió a reformular los refrescos, por ejemplo: las bebidas de la empresa Coca Cola tendrán 30% menos azúcar, en un plazo de un año.
- Diferencia visible de precio entre las alternativas menos nocivas para la salud, que son las light y zero.
Información en desarrollo...
Historias recomendadas:
- Metro CDMX Modifica Horario en Línea 1: Estas Son las Fechas Exactas del Cambio en Octubre 2025.
- Protesta UNAM Hoy: ¿Dónde Es la Manifestación de Estudiantes el Viernes 17 de Octubre 2025?
- Video del Momento en que Inundación Arrastra Casa luego de Golpe por Poderoso Tifón Halong.
Con información de N+.
RMT.