Refrescos Tendrán Menos Azúcar: Esto Acordaron Empresas con Gobierno por IEPS 2026

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, dio a conocer los acuerdos a los que el Gobierno de México llegó con empresarios de la industria productora de refrescos y bebidas azucaradas, para la aplicación del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), en 2026.

En la conferencia mañanera de hoy, 17 de octubre de 2025, García Dobarganes detalló los siguientes puntos:

Se mantiene el IEPS en el nivel que se presentó para refrescos, bebidas azucaradas y calóricas, en 3.08 pesos por litro, un aumento de 1.65 pesos por litro.

La propuesta original era subir de 0 a 3.08 pesos por litro, porque las bebidas light y zero no tenían IEPS.

Compromisos de la industria refresquera

En tanto, la industria refresquera se comprometió a reformular los refrescos, por ejemplo: las bebidas de la empresa Coca Cola tendrán 30% menos azúcar, en un plazo de un año.

Diferencia visible de precio entre las alternativas menos nocivas para la salud, que son las light y zero.

Información en desarrollo...

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT.