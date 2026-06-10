Programa con Inteligencia Artificial de Fiscalía de Guanajuato Ayuda a Buscar a Desaparecidos

En Guanajuato existen más de 5 mil personas desaparecidas, según cifras oficiales.

Algunos llevan más de 5 años sin ser ubicados, sus familiares saben que los rostros de sus seres queridos han cambiado, por eso, la fiscalía estatal creó un programa con Inteligencia Artificial y antropología forense para ayudar a encontrarlos.

El 22 de marzo de 2019, Elliot Barrios Molina tenía 14 años, ese día, salió de su hogar, tomó su bicicleta y se dirigió a casa de su tío.

“Más tarde me habló el papá y me dijo; señora, asesinaron a Elliot, con mi hermano. Yo empecé a gritar desesperada”, aseguró Elvira Martínez, abuela de Elliot.

Ella organizó la velación de su nieto.

“Estaba consiguiendo la funeraria, la fotografía que íbamos a utilizar. Ya todo estaba listo y de pronto no hay cuerpo, cancelamos”

La Fiscalía de Guanajuato investigó y descubrió que hombres armados llegaron a la casa del tío de Elliot y lo asesinaron junto con otro joven que estaba en el lugar, pero no era Elliot.

La familia se preguntó ¿Dónde estaba el joven desaparecido? Fue cuando revisaron los videos de una cámara de seguridad y se percataron que Elliot llegó minutos más tarde a la casa de su tío cuando ya se había cometido el doble homicidio.

“Llega y le pregunta a la gente. Cuando entra, regresa y entra en shock, ¿Por dónde se regresa Elliot? Por el mismo lugar por donde llegó. Fue la última vez que lo vimos”, explicó Elvira.

“Rostros que no se Olvidan”

Verónica Tinajero, coordinadora del Laboratorio de Biología Forense de la Fiscalía de Guanajuato, señaló:

“Les quiero invitar a que conozcan el Laboratorio de Antropología, es donde realizamos “Rostros que no se Olvidan”

La antropóloga Tinajero es una de las creadoras de “Rostros que no se olvidan”, un programa de la Fiscalía de Guanajuato que combina Inteligencia Artificial con diferentes ciencias para actualizar las fotografías que aparecen en las fichas de los desaparecidos.

“Se comenzó a integrar en el año 2025, a partir de ese año comienzan las reuniones. El área de Tecnologías de la información, el área de Inmótica, el área de Odontología, Antropología y también el área Jurídica”

El programa nació en junio de 2025.

“El laboratorio de Biología Forense está conformado en mayor porcentaje por mujeres. Siempre predominaba la presencia de hombres, ya hemos dado muchos pasos adelante”

Una de las primeras progresiones que realizaron, fue la del rostro de Elliot.

Janevi Cetina, perito en Antropología Forense de la Fiscalía de Guanajuato, señaló:

“Nos llegan un total de 14 imágenes. Se hace un encuadre para que solo sea visible su rostro y así poder procesarlo. a través del software "Rostros que no se olvidan"

Gerardo Vázquez Alatriste, fiscal general de Guanajuato, indicó:

“Es un producto de inteligencia. Con un 94% de eficiencia y de certeza. Es emocionante ver cómo les cambia el rostro y acaso les renueva la esperanza. De esto se trata este producto, de que la búsqueda no termine, de que la esperanza no concluya”

Con este programa quedaron atrás las progresiones que realizaban los dibujantes en las fiscalías y que tardaban meses en concluirse. Ahora las antropólogas han realizado 248 progresiones con IA y datos científicos.

“Yo no puedo andar con la foto de uno de 14 años diciendo este es mi nieto, cuando mi nieto se parece a este. Todos tienen derecho a ser encontrados”, señaló Elvira Martínez

Por el impacto que están generando, las fiscalías de Michoacán, Aguascalientes, Zacatecas y San Luis Potosí ya se acercaron a la fiscalía de Guanajuato.

“Este producto eventualmente se va a exportar a todas las fiscalías que lo quieran, evidentemente sin costo porque de eso se trata un proyecto de justicia humanista”, precisó Vázquez Alatriste.

Con información de Marco Antonio Coronel y Adrián Tinoco

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