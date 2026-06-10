Programa con Inteligencia Artificial de Fiscalía de Guanajuato Ayuda a Buscar a Desaparecidos

Algunos llevan años sin ser ubicados, sus familiares saben que sus rostros han cambiado, por eso la fiscalía estatal creó un programa con IA y antropología forense para ayudar a encontrarlos

Con el programa “Rostros que no se olvidan” que combina IA con diferentes ciencias, se actualizan las fotografías de las fichas de los desaparecidos.Foto: N+

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Un programa innovador en Guanajuato combina IA y antropología forense para actualizar rostros de desaparecidos.

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