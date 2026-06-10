¿Dónde Hay Bloqueo de la CNTE en CDMX Hoy? Evita Esta Zona por Manifestación

Este miércoles 10 de junio de 2026, la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE) continuó su jornada de actividades en la Ciudad de México (CDMX), donde mantiene un plantón en demanda de varios puntos, entre ellos la derogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Aquí te informamos sobre la zona afectada hoy, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones por los bloqueos en la capital mexicana.

También pueden seguir todos los canales y redes sociales de N+ para enterarte sobre todas las protestas previstas este día, así como la situación en las vialidades y el transporte público capitalino.

Protesta de la CNTE hoy en CDMX

Como se indicó en la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, los integrantes de la CNTE se movilizaron luego de las 10:00 horas a la Secretaría de Gobernación, en Abraham González número 48, colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Comisión Nacional Única de Negociación acudió a dichas instalaciones para reanudar la mesa de trabajo con funcionarios federales.

La SSC indicó que dependiendo de los acuerdos, los manifestantes decidirán si se dirigen al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

En otras actividades, una comisión acompañará a la marcha por el 55 aniversario de “El Halconazo”, y otra comisión acompañará a las madres a la “Marcha de las Antorchas”.

Bloqueo en Paseo de la Reforma

Mientras la Comisión ingresó a la Segob, miembros de la CNTE establecieron un bloqueo en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli.

La movilización provocó severas afectaciones viales en esta zona centro de la Ciudad de México y al servicio a la Línea 7 del Metrobús.

Ante las protestas de hoy, la SSC recomendó prevenir los tiempos de traslado y utilizar alternativas viales, como:

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Eje 2 Norte.

LIVEBLOG: Marchas y Bloqueos Hoy 10 de Junio 2026 En Vivo: Sigue Aquí Manifestaciones en CDMX

Demandas de la CNTE

Desde hace varios días, la CNTE mantiene una jornada de protestas en la Ciudad de México, en demanda de lo siguiente:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019

El regreso al sistema de pensiones sin Afores.

Seguridad para la comunidad escolar.

Mejores condiciones laborales.

Incremento salarial al 100% al sueldo base.

Alto a los descuentos salariales a trabajadores que participaron en movilizaciones.

Cumplimiento del acuerdo de no represión al magisterio.

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social.

Mejores condiciones para las escuelas en zonas rurales.

SPB