¿Dónde Hay Bloqueo de la CNTE en CDMX Hoy? Evita Esta Zona por Manifestación

Conoce aquí la zona afectada por nueva movilización de la CNTE en la Ciudad de México

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Bloqueo Hoy de la CNTE en Reforma, CDMX: Hay Caos Vial y Afectaciones al Metrobús

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¿Dónde Hay Bloqueo de la CNTE Hoy en CDMX? Calles Cerradas por Manifestación este Miércoles 10 de Junio 2026