Evacúan a Decenas de Familias por Fuga de Gas en San Matías Tlalancaleca, Puebla

Una fuga de gas LP provocada presuntamente por una toma clandestina obligó a la evacuación de decenas de familias la madrugada de este miércoles 10 de junio en la comunidad de San Francisco Tláloc, perteneciente al municipio de San Matías Tlalancaleca, en Puebla.

Autoridades activaron los protocolos de emergencia y los recorridos de elementos policiacos para alertar a pobladores.

Toma clandestina de gas LP provoca fuga y evacuación en Puebla

De acuerdo con los primeros reportes, la fuga se registró en el paraje conocido como “Cuatro Caminos”, donde personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) arribó para realizar las maniobras necesarias y controlar la emergencia.

🚨 Ante el reporte de una fuga de gas L.P. en San Matías Tlalancaleca, el @Gob_Puebla, a través de esta Coordinación, implementó acciones preventivas para salvaguardar la integridad de la población.#PorAmorAPuebla pic.twitter.com/wV62b2rAyA — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) June 10, 2026

Las labores continuaron por la mañana y la atención y monitoreo continúan en la zona.

Cabe resaltar que San Francisco Tláloc ha sido evacuado en diversas ocasiones debido a incidentes relacionados con el robo de hidrocarburos.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR