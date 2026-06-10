Evacúan a Decenas de Familias por Fuga de Gas en San Matías Tlalancaleca, Puebla

Autoridades activaron los protocolos de emergencia y los recorridos de elementos policiacos para alertar a pobladores de San Francisco Tláloc.

Toma clandestina de gas LP provoca fuga y evacuación en PueblaFoto: PC Estatal

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Urgente: Fuga de gas por toma clandestina obliga a evacuar familias en San Matías Tlalancaleca, Puebla. Autoridades y Pemex trabajan para controlar la situación. Conoce los detalles.

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Evacúan a Decenas de Familias por Fuga de Gas en San Matías Tlalancaleca, Puebla