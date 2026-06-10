Irán Dice que Ataques de EUA Dejaron sin Agua a Miles; Acusa Daño a Esfuerzos Diplomáticos

Unas 20 mil personas de la ciudad portuaria de Sirik, en el sur de Irán, se quedaron sin agua potable por los ataques estadounidenses que alcanzaron dos depósitos del recurso hídrico, mientras la cancillería de la república islámica afirmó que se han dañado los esfuerzos diplomáticos para un acuerdo de paz.

Estados Unidos atacó el martes objetivos en Jask, Sirik y la isla de Qeshm, en la costa sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, como respuesta al derribo de un helicóptero estadounidense en la zona, que no dejó víctimas.

"Desafortunadamente, tras este ataque, 20 mil habitantes de la región se han quedado sin agua potable, y con temperaturas que oscilan entre 45 y 50° C, las condiciones son extremadamente difíciles", declaró un responsable de la empresa local de agua, según la televisión estatal.

"Los recursos de agua subterránea son insuficientes" para reemplazar los depósitos dañados, precisó.

Irán denunció que los ataques estadounidenses se llevaron a cabo "bajo un falso pretexto" y respondió a su vez lanzando misiles contra Jordania y Baréin, aliados de Estados Unidos.

Se trata del que es quizás el mayor intercambio de ataques entre Irán y Estados Unidos desde el inicio del alto el fuego el 8 de abril, y se produce en medio de las negociaciones para alcanzar algún tipo de acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz.

Daños a negociaciones de paz

La cancillería iraní afirmó este miércoles que Washington ha dañado los esfuerzos diplomáticos internacionales para negociar una salida al conflicto, con sus recientes ataques a unas instalaciones del sur del país.

"Lamentablemente, Estados Unidos está dañando este proceso diplomático con los mensajes contradictorios que está enviando, con sus reiterados giros de posición y de demandas y, lo peor de todo, con sus repetidas violaciones del alto el fuego" en vigor desde el 8 de abril, dijo en un video publicado por medios locales el portavoz del ministerio de Exteriores, Esmail Baqai.

"Cualquier proceso diplomático se ve dañado por el uso de la fuerza y el recurso a acciones ilegales sobre el terreno", enfatizó.

"Tras los acontecimientos de anoche, debemos revisar la situación actual. El proceso diplomático no se desarrolla en el vacío, y para avanzar en cualquier proceso diplomático se necesita un clima mínimo en el que trabajar", añadió el vocero en declaraciones a la agencia IRNA.

La advertencia del diplomático se produjo después de que la noche del martes, Estados Unidos atacase varios puntos del sur del país como represalia por el supuesto derribo de un helicóptero Apache.

Según el mando militar, las fuerzas estadounidenses atacaron sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz, utilizando municiones de precisión lanzadas desde cazas de la Fuerza Aérea y de la Armada.

La Guardia Revolucionaria anunció que respondió a esos ataques con bombardeos contra 21 objetivos militares estadounidenses en todo Medio Oriente, pero Washington lo negó. Posteriormente, un funcionario dijo al New York Times que todos los misiles de la república islámica fueron interceptados. Entre los objetivos se encontrarían bases estadounidenses.

ASJ