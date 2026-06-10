Irán Dice que Ataques de EUA Dejaron sin Agua a Miles; Acusa Daño a Esfuerzos Diplomáticos

Las autoridades de la república islámica afirmaron que las condiciones son extremadamente difíciles por el aumento de temperaturas en el área atacada

IránIrán denunció que los ataques estadounidenses se llevaron a cabo "bajo un falso pretexto" . Foto: Reuters.

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Ataques de EUA en Irán dejan a miles sin agua en medio de una ola de calor. ¿Cómo afectará esto a las negociaciones de paz en el estrecho de Ormuz?

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