Video del Momento en que Inundación Arrastra Casa luego de Golpe por Poderoso Tifón Halong

El poderoso tifón Halong azotó varias zonas de Alaska, en Estados Unidos, donde se han visto varias casas flotando por las severas inundaciones que provocó el ciclón; aquí puedes ver el video del momento en que las viviendas navegan por las corrientes de agua.

¿Qué está pasando el Alaska?

Cientos de personas han sido evacuadas de sus casas, en varias zonas de Alaska, por las históricas inundaciones, luego de una tormenta golpeó con fuerza las comunidades de Kipnuk y Kwigillingok, durante el fin de semana.

El saldo del desastre hasta hoy, 16 de octubre de 2025, es de al menos una persona muerta, dos desaparecidas y cientos de casas destruidas.

A través de puentes aéreos, los habitantes de las zonas afectadas fueron evacuados hacia Anchorage.

El agua arrasó con unas 121 casas, en Kipnuk; este jueves, las autoridades confirmaron que las viviendas quedaron destruidas.

Noticia relacionada: Aumenta Número de Víctimas Mortales por Lluvias Devastadoras: Suman 70 Fallecidos

Casas flotan arrastradas por las corrientes de agua

Habitantes de Kipnuk captaron en video el momento en varias casas iban flotando, arrastradas por la corriente de agua.

De acuerdo con los habitantes de Kipnuk, unas 20 casas estaban flotando por las inundaciones.

Officials in Alaska rushed Tuesday to evacuate and find housing for people from tiny coastal villages hit by the remnants of Typhoon Halong.



Among those awaiting evacuation was Brea Paul, of Kipnuk, who said she had seen about 20 homes floating away on Saturday night. pic.twitter.com/7u5UfUgHDq — The Associated Press (@AP) October 15, 2025

Las autoridades continúan con la evaluación de los daños por el golpe del tifón Halong, que azotó comunidades que quedaron con graves afectaciones.

Se estima que algunas casas no podrán ser reparadas por los daños que sufrieron, por lo tanto, no son seguras para ser habitadas nuevamente.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+ y agencias.

RMT.