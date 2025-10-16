Inicio Internacional Estados unidos Video del Momento en que Inundación Arrastra Casa luego de Golpe por Poderoso Tifón Halong

Video del Momento en que Inundación Arrastra Casa luego de Golpe por Poderoso Tifón Halong

Habitantes aseguran que unas 20 casas se fueron flotando, por las históricas inundaciones que dejó el poderoso tifón Halong

Casas inundadas por las inundaciones en Alaska

Varias casas se han visto flotando por las inundaciones en Alaska. Fotos: AP

El poderoso tifón Halong azotó varias zonas de Alaska, en Estados Unidos, donde se han visto varias casas flotando por las severas inundaciones que provocó el ciclón; aquí puedes ver el video del momento en que las viviendas navegan por las corrientes de agua.

¿Qué está pasando el Alaska?

Cientos de personas han sido evacuadas de sus casas, en varias zonas de Alaska, por las históricas inundaciones, luego de una tormenta golpeó con fuerza las comunidades de Kipnuk y Kwigillingok, durante el fin de semana.

El saldo del desastre hasta hoy, 16 de octubre de 2025, es de al menos una persona muerta, dos desaparecidas y cientos de casas destruidas.

A través de puentes aéreos, los habitantes de las zonas afectadas fueron evacuados hacia Anchorage.

El agua arrasó con unas 121 casas, en Kipnuk; este jueves, las autoridades confirmaron que las viviendas quedaron destruidas.

Casas flotan arrastradas por las corrientes de agua 

Habitantes de Kipnuk captaron en video el momento en varias casas iban flotando, arrastradas por la corriente de agua.

De acuerdo con los habitantes de Kipnuk, unas 20 casas estaban flotando por las inundaciones.  

Las autoridades continúan con la evaluación de los daños por el golpe del tifón Halong, que azotó comunidades que quedaron con graves afectaciones.

Se estima que algunas casas no podrán ser reparadas por los daños que sufrieron, por lo tanto, no son seguras para ser habitadas nuevamente.

Lluvias e InundacionesHuracanes 2025Cambio Climático
