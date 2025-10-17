Vanessa Gurrola Peraza: Detienen en EUA a Exreina de Belleza de Mazatlán por Presunto Homicidio

Vanessa Gurrola Peraza, exreina de belleza en Mazatlán y creadora de contenido, fue detenida en Estados Unidos, por su presunta participación en un homicidio; esto sabemos del caso.

La joven que en redes sociales aparece como modelo, fue detenida el 9 de octubre pasado en la zona de zona de University City San Diego, California, por lo que enfrenta cargos de homicidio en primer grado, según su ficha de detención de la Oficina del Sheriff.

Descripción del cargo: Murder: First Degree (Asesinato en primer grado)

Noticia relacionada: Detienen a Creador de Contenido 'Wero Bisnero' por Presunto Asesinato de Mujer en Edomex

Presuntamente Vanessa Gurrola tenía vínculos con Edwin Huera, alias, “El Flaquito”, presunto integrante del Cártel de los Arellano Félix (CAF), con operación especialmente en Baja California.

La influencer también estaría relacionada con miembros de “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.

La Oficina del Sheriff indica que es "elegible para liberación, pero requiere aprobación del tribunal". Aunque su fecha de audiencia será el lunes 20 de octubre de 2025 a las 8:15 horas. (local).

Ficha detención de Vanessa Gurrola Peraza en EUA

Se encuentra en estos momentos en el centro de detención las Colinas Detention and Reentry Facility. Este lugar sirve como el principal punto de admisión para las mujeres encarceladas en el condado de San Diego. Según la Oficina del Sheriff local, tiene una capacidad para más de mil 200 personas.

Video: ¿Quién es ‘El Sillas’, principal lugarteniente de los Arellano Félix?

¿Quién es Vanessa Gurrola?

Vanessa Gurrola de 32 años de edad, es conocida en redes sociales por ser modelo y creadora de contenido. En sus publicaciones comparte su lujoso estilo de vida.

Es originaria de Mazatlán, Sinaloa . Su carrera en el modelaje inició desde muy joven, pues en 2011 ganó el Festival de Juegos Florales , un concurso de belleza tradicional en la región sinaloense

. Su carrera en el modelaje inició desde muy joven, pues en 2011 ganó el , un concurso de belleza tradicional en la región sinaloense Su estilo o look, es similar al de la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán , Emma Corone l, de hecho en 2020, la confundieron con ella.

, l, de hecho en 2020, la confundieron con ella. Lo anterior, en lugar de tomarlo a mal o como ofensa, lo usó a su favor para crearse más fama en redes sociales. A partir de ese momento, el número de sus seguidores aumentó y comenzó a crear contenido relacionado con ropa, viajes y comidas exóticas.

El último viaje que realizó antes de ser detenida fue a Bali, Indonesia

Historias recomendadas:

EPP