El credor de contenido y coach financiero Rodolfo "N", mejor conocido en redes sociales como el "Wero Bisnero", fue detenido por presuntamente asesinar a una mujer identificada como Renata, en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Edomex; esto sabemos del caso.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el lunes 6 de octubre, cuando el sospechoso presuntamente atacó con un arma blanca a la mujer con la que sostendría una relación sentimental, al interior del complejo residencial Loma Antigua, ubicado en dicho municipio.

Debido a que ambos vivían en el mismo edificio de departamentos, luego de cometer el crimen, se fue de inmediato a su vivienda, donde su esposa supuestamente lo ayudó a deshacerse de la ropa que usó durante el asesinato.

¿Cómo detuvieron a "El Wero Bisnero"?

Tras lo hechos, el personal de seguridad de los departamentos alertó a las autoridades luego de escuchar ruidos y gritos provenientes del área.

Renata fue hallada sin vida en uno de los pasillos y su hija de 3 años de edad dormía en su habitación. La detención del creador de contenido "El Wero Bisnero", se hizo viral por un video que captaron las cámaras de seguridad. El respecto la Fiscalía del Estado de México dijo:

Se encontraba desnudo en la calle, y que habría sido detenido momentos antes por un elemento de seguridad privada del Fraccionamiento, quien refirió que encontró a dicho sujeto en el pasillo de la torre 3, ensangrentado y corriendo con un cuchillo en la mano

En las imágenes se observa cuando Rodolfo "N" presuntamente intenta huir en ropa interior, no obstante, es interceptado por elementos de la policía de Atizapán al exterior del edificio.

¿Quién es y qué hacía el influencer "El Wero Bisnero"?

El Wero Bisnero daba consejos financieros y ayuda motivacional a sus seguidores en redes sociales.

Nunca es tarde. El mejor día para empezar fue ayer, pero el segundo mejor es hoy, era la frase que usaba para motivar a sus seguidores

Luego de su aprehensión fue trasladado al Penal de Barrientos, donde se realizó su audiencia inicial en la que acreditaron su legal detención y se le determinó la medida cautelar de prisión preventiva. Además, se le fijó una audiencia para el 11 de octubre, donde se determinará su situación jurídica.

