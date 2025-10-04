Vinculan a Proceso a Presunto Feminicida de Alma Elena, Hallada sin Vida en una Construcción

Un juez de control vinculó a proceso a Febronio ‘N’ por el delito de feminicidio, en agravio de Alma Elena Sánchez, joven que en agosto pasado fue hallada sin vida entre las paredes de una construcción en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez.

El Ministerio Público de la Fiscalía Especializada para el Delito de Feminicidio le imputó el crimen contra Alma Elena, cuyo cuerpo fue localizado el 14 de agosto.

El juzgador determinó que existían elementos suficientes para iniciar proceso penal en contra del imputado, por lo que le dictó la medida cautelar de prisión preventiva, misma que cumplirá en el Reclusorio Norte.

Asimismo, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El hombre fue detenido en el estado de Veracruz, derivado de trabajos de investigación, y posteriormente trasladado a la Ciudad de México para ser ingresado al Reclusorio Norte.

Desaparición

Alma Elena Sánchez fue vista por última vez en junio pasado; sin embargo, la denuncia de su desaparición fue presentada hasta el 7 de agosto. Una semana después, su cuerpo fue hallado durante una inspección realizada en un inmueble de la colonia Narvarte.

La víctima, originaria del estado de Chiapas, aparentemente tenía una relación con el imputado.

Cabe señalar que fue un binomio canino de la unidad K9 de la Policía de Investigación, identificado como Kaiser, el que halló los restos de Alma Sánchez, entre las paredes de la obra en construcción.

Con información de Arturo Sierra

