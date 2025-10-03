Israel Se Prepara para Aplicar "Inmediatamente" el Plan de Trump y Liberar a los Rehenes

El gobierno de Benjamin Netanyahu comunicó que Israel se está preparando para implementar "inmediatamente" la primera fase del plan de paz de Trump para Gaza para liberar a los rehenes "a la luz de la respuesta de Hamás".

De acuerdo con el diario The Times of Israel, los líderes políticos israelíes ordenaron al Ejército detener la avanzada en la ciudad de Gaza, informaron la Radio del Ejército y la emisora ​​pública Kan, esto después de que el presidente de Estado Unidos, pidiera a Israel "detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos liberar a los rehenes de forma segura y rápida", tras la respuesta de Hamás.

Según la Radio del Ejército dice que la orden exige que las operaciones se reduzcan al "mínimo", con tropas en el terreno realizando maniobras defensivas.

En tanto, el diario The Jerusalem Post, reporta que la oficina del Primer Ministro indicó:

Seguiremos trabajando en plena cooperación con el Presidente y su equipo para poner fin a la guerra de acuerdo con los principios establecidos por Israel que son consistentes con la visión del Presidente Trump

Aunque hoy Hamás aceptó liberar a los rehenes que capturó cuando atacó Israel, el pasado 7 de octubre de 2023, funcionarios del grupo terrorista declararon que la liberación probablemente tardaría más de las 72 horas estipuladas en la propuesta de 20 puntos de Trump.

Además, la mañana de este viernes, Trump dio un ultimátum a Hamás, el domingo 5 de octubre de 2025, a las 18:00 horas, para terminar con la guerra en Gaza.

Después de que Hamás aceptó liberar a los rehenes, Trump publicó un video en su red social, en el que indicó, que "este es un día importante".

Veremos cómo sale todo. Nos hace falta que nos den la última palabra en concreto y, cosa muy importante, espero con ganas que los rehenes vuelvan a casa, a sus padres, y que algunos de los rehenes --por desgracia, ustedes conocen las condiciones en que se encuentran-- igualmente vuelvan a sus padres, porque sus padres los querían igual como si ese joven o esa joven estuvieran vivos

