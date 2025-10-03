Clausuran Fiesta Clandestina con Mil 200 Adolescentes en la Buenos Aires, CDMX; Esto Hallaron

La clausura de una fiesta clandestina con mil 200 adolescentes provocó la movilización de autoridades en la colonia Buenos Aires de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México; esto pasó.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en un inmueble que fue acondicionado como un antro. En el lugar, cuyo espacio era bastante reducido, había un aforo de más de mil menores de edad consumiendo alcohol.

A través de redes sociales, la alcaldesa, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó el operativo y señaló que con está acción se “evitó una tragedia”.

La funcionaria también precisó que además de las bebidas alcohólicas, los menores de edad consumían drogas. Evidenció cómo el sitio no contaba con medidas de Protección Civil básicas, como es el caso de salidas de emergencia.

Los jóvenes salieron en muy mal estado y eso que llegamos una hora después de que inició la fiesta (clandestina)

¿Qué encontraron en la fiesta clandestina de la colonia Buenos Aires?

En el operativo para clausurar la fiesta clandestina participaron elementos de Protección Civil, la Dirección de Seguridad de la demarcación, la Dirección General de Gobierno, así como elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las autoridades dieron a conocer todo lo que hallaron al interior del inmueble que aparentemente estaba abandonado. En un video captaron el momento del desalojo de los menores de edad, quienes llenaron toda una calle.

Los jóvenes llevaban sus mochilas y algunos de ellos eran atendidos por diversos malestarles.

Increíble que organicen este tipo de fiestas que ponen en riesgo, no solo a miles de jóvenes, sino a las vecinas, vecinos, a una colonia, dijo la alcaldesa

Entre los productos que hallaron en la fiesta clandestina de la colonia Buenos Aires, encontraron lo siguiente:

Garrafones de alcohol sin etiqueta o información del contenido

Decenas de botellas de diversas bebidas

Refrescos

Tinas con bolsas de hielo

Aditivos para preparar cócteles

Latas de cerveza

En la colonia Buenos Aires detuvimos una tragedia: más de 1,200 menores dentro de un antro clandestino, consumiendo alcohol y drogas, sin salidas de emergencia ni medidas de protección.



A veces me toca ser la mala del cuento, pero todo sea por lo más importante: la vida de las… pic.twitter.com/Id72MxuH49 — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 3, 2025

Las autoridades indicaron que elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), se encargará de realizar los peritajes correspondientes para determinar responsabilidades. Hasta el momento se desconoce si hay personas detenidas o si se identificó a los organizadores.

