Hamás Acepta Liberar a Todos los Rehenes Israelíes Bajo la Propuesta de Donald Trump

El grupo armado y político Hamás aceptó este viernes 3 de octubre 2025, liberar a todos los rehenes israelíes bajo la propuesta de Donald Trump, anunciada esta semana.

En un comunicado, Hamás anunció que había aceptado liberar a todos los rehenes israelíes, vivos o muertos, según los términos de la propuesta para Gaza del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló su disposición a entablar de inmediato negociaciones mediadas para discutir los detalles.

Noticia relacionada: Netanyahu Da Discurso en la ONU con Sala Casi Vacía y Lanza Advertencia a Hamás

Esta mañana, Trump había dado un ultimátum para que Hamás aceptara el acuerdo de paz en la Franja de Gaza, sino, advirtió.

Se desatará un infierno, como nadie ha visto antes

Después del anuncio de Hamás, el presidente de Estados Unidos publicó en su cuenta de Truth Social el comunicado del grupo considerado terrorista.

Esto se da luego de que este lunes 29 de septiembre, Donald Trump anunció un plan de 20 puntos que incluye el alto el fuego en la ofensiva israelí, así como la liberación de los rehenes y el establecimiento de un gobierno de transición sin Hamás, supervisado por una junta que presidiría el propio Trump o la futura creación de un Estado palestino, con el objetivo de poner fin a la guerra que inició el 7 de octubre de 2023.

Video relacionado: Israel Inicia ‘Operación Ampliada’ en Gaza para ‘Destruir Infraestructura Militar de Hamás’

Ambos líderes se reunieron en la Casa Blanca en Washington y luego ofrecieron una conferencia de prensa conjunta en la que elogiaron su propuesta como un avance histórico y un nuevo capítulo para Oriente Medio.

Video. Trump y Netanyahu se Reúnen en la Casa Blanca para Presentar Plan de 21 Puntos por Gaza

Mahmoud Mardawi, funcionario de Hamas, afirmó que el grupo ni siquiera había recibido el plan, según informó la agencia Reuters. Después se informó que mediadores cataríes y egipcios se reunieron con Hamas para presentarle el plan de paz.

¿Quién aplaude plan de Trump en Gaza?

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aplaudió "el compromiso" de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para acabar con la guerra en Gaza, después de que presentara este lunes un plan de paz con 20 puntos y tras reunirse con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien respaldó la iniciativa estadounidense. Así lo expresó Macron, en su cuenta de la red social X.

Aplaudo el compromiso del presidente Trump para poner fin a la guerra en Gaza y conseguir la liberación de todos los rehenes. Deseo que Israel se comprometa firmemente con esta base. Hamás no tiene otra opción que liberar a todos los rehenes de inmediato y seguir este plan".

Trump presentó un plan de paz para Gaza que contempla la creación de un Gobierno de transición sin presencia de Hamás y tutelado por el republicano, la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino.

"Estos elementos deben permitir un debate en profundidad con todos los socios implicados para construir una paz duradera en la región, basada en la solución de los dos Estados y en los elementos acordados por 142 Estados en las Naciones Unidas, a iniciativa de Francia y Arabia Saudita", esto aseguró el presidente francés.

"Francia está dispuesta a contribuir a ello. Estará atenta a los compromisos de cada una de las partes", advirtió Macron.

Historias recomendadas:

Con información de N+