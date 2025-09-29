Este lunes 29 de septiembre de 2025, la Casa Blanca publicó el plan del presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza, el cual obtuvo el “sí” del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

Se trata de un plan de 20 puntos que incluye el alto el fuego en la ofensiva israelí, así como la liberación de los rehenes y el establecimiento de un gobierno de transición sin Hamás, supervisado por una junta que presidiría el propio Trump o la futura creación de un Estado palestino.

El plan para la paz en la Franja de Gaza fue aceptado por Netanyahu, anunció Trump en conferencia conjunta hoy, 29 de septiembre de 2025, luego de la reunión bilateral que sostuvieron en la Casa Blanca.

Hoy es un día histórico para la paz; el primer ministro Netanyahu y yo acabamos de concluir una importante reunión sobre muchos temas vitales; discutimos cómo poner fin a la guerra en Gaza, pero es solo una parte de un panorama más amplio, que es la paz en el Medio Oriente.

Así lo dijo el republicano, quien añadió que el acuerdo involucraría a los países árabes y debería ayudar a lograr una paz más amplia en el Medio Oriente.

Trump insta a palestinos a asumir “la responsabilidad de su destino”

Durante el anuncio, Trump también afirmó que Israel tiene "total respaldo" de Estados Unidos para derrotar a Hamás si el grupo no acepta acuerdo de paz.

Pero el republicano instó a los palestinos a "asumir la responsabilidad de su destino", presionando para que acepten un acuerdo de paz con Israel que crearía las condiciones para una seguridad israelí duradera, según dijo.

"Hay muchos palestinos que desean vivir en paz", dijo Trump junto al primer ministro israelí.

Desafío a los palestinos a que asuman la responsabilidad de su destino, porque eso es lo que les estamos dando (…) Si la Autoridad Palestina no completa las reformas que he planteado... solo podrán culparse a sí mismos.

El apoyo de Netanyahu

Durante su intervención, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó su apoyo al plan de paz del presidente estadounidense, luego de casi dos años de guerra.

Apoyo su plan para poner fin a la guerra en Gaza, que traerá de vuelta a Israel a todos nuestros rehenes, desmantelará las capacidades militares de Hamás, pondrá fin a su gobierno político y garantizará que Gaza nunca vuelva a representar una amenaza para Israel.

Además, declaró que Israel "mantendrá su responsabilidad sobre la seguridad" en Gaza luego de la guerra, si Hamás acepta el plan.

La Autoridad Palestina "no tiene ningún papel" en la Franja controlada por Hamás a no ser que emprenda "cambios radicales", añadió.

Estos son los 20 puntos del Plan para Gaza

En el plan, Estados Unidos se comprometió a mediar entre Israel y Palestina para "una coexistencia pacífica", y abrió la puerta a la creación de un Estado palestino.

Trump presentó este plan a Netanyahu en la Casa Blanca y espera respuesta de Hamás.

Estos son los 20 puntos:

Gaza será una zona libre de terrorismo y no representará una amenaza para Israel. Gaza será reconstruida para beneficio de su pueblo. Alto el fuego inmediato y repliegue gradual de las fuerzas israelíes para preparar la liberación de rehenes. Liberación en 72 horas de todos los rehenes de Hamás, tanto vivos como muertos. Israel liberará a 250 presos palestinos condenados a cadena perpetua y mil 700 gazatíes detenidos tras los atentados del 7 de octubre. Hamás se compromete a coexistir pacíficamente y a desarmarse. Tras la aceptación del acuerdo, se enviará toda la ayuda humanitaria necesaria para Gaza. La entrada y distribución de ayuda humanitaria se realizará sin interferencias y a través de las agencias de Naciones Unidas. Gaza será administrada por un comité tecnocrático supervisado por una "Junta de la Paz" internacional presidida por el propio Trump y que incluirá al ex primer ministro británico Tony Blair. Una Autoridad Palestina reformada tomará el control posteriormente. Se creará un plan de desarrollo económico para Gaza que atraiga inversiones. Se creará una zona económica especial en Gaza. No habrá desplazamientos forzosos y quienes se vayan voluntariamente tendrán derecho a regresar, aunque "se animará a la gente a quedarse y se les ofrecerá la oportunidad de construir una mejor Gaza". Hamás y otras facciones no podrán gobernar Gaza "ni directa, ni indirectamente" y se desmilitarizará la Franja bajo supervisión internacional. Países de la región garantizarán que Hamás y otros grupos cumplan sus compromisos y que Gaza no represente una "amenaza para sus ciudadanos ni vecinos". Se desplegará una Fuerza Internacional de Estabilización (ISF), apoyada por EE.UU. y socios árabes, para entrenar fuerzas policiales palestinas y mantener la seguridad interna y de fronteras, área en la que cooperarán Egipto e Israel. Israel no ocupará ni anexará Gaza, se retirará progresivamente para transferir el control a la ISF y mantendrá un perímetro de seguridad si es necesario. En caso de que Hamás "demore o rechace" la propuesta, todo lo anterior, se implementará en las zonas "libres de terrorismo" que Israel haya transferido a la ISF. Se promoverá un diálogo interreligioso para fomentar la tolerancia y la convivencia pacífica entre palestinos e israelíes. Conforme avance la reconstrucción y se cumplan reformas en la Autoridad Palestina, se abrirá la posibilidad de la autodeterminación y la creación del Estado palestino. Estados Unidos establecerá un diálogo entre Israel y Palestina para acordar un horizonte político que permita una coexistencia pacífica y próspera.

Reunión Trump-Netanyahu

Previamente, al recibir al primer ministro israelí, Trump declaró que tenía “mucha confianza” en que se lograría un acuerdo para poner fin a la guerra en Gaza.

El republicano estrechó la mano de Netanyahu a su llegada al pórtico del ala oeste de la Casa Blanca.

Después de la bienvenida, ambos líderes sostuvieron una reunión privada y compartieron un almuerzo, previo a la rueda de prensa conjunta.

Con información de EFE, Reuters y AFP.

