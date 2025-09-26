“Creo que Tenemos un Acuerdo”: Donald Trump sobre el Fin de la Guerra en Gaza
El presidente de Estados Unidos declara que al parecer ya hay un acuerdo para liberar a los rehenes de Hamás en la Franja de Gaza
El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, adelantó hoy, 26 de septiembre de 2025, que al parecer ya hay un acuerdo para liberar a los rehenes de Hamás y poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.
Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra.
En declaraciones a la prensa, antes de partir hacia un torneo de golf en Nueva York, Trump afirmó que la guerra en Gaza sería la octava guerra a la que logra poner fin desde que regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato, en enero de 2025.
Noticia en desarrollo...
