Inicio Internacional Estados unidos “Creo que Tenemos un Acuerdo”: Donald Trump sobre el Fin de la Guerra en Gaza

“Creo que Tenemos un Acuerdo”: Donald Trump sobre el Fin de la Guerra en Gaza

|

N+

-

El presidente de Estados Unidos declara que al parecer ya hay un acuerdo para liberar a los rehenes de Hamás en la Franja de Gaza

Donald Trump habla con la prensa antes de partir a Nueva York a un torneo de golf. Foto: Reuters

Donald Trump habla con la prensa antes de partir a Nueva York a un torneo de golf. Foto: Reuters

COMPARTE:

El presidente de Estados Unidos de América (EUA), Donald Trump, adelantó hoy, 26 de septiembre de 2025, que al parecer ya hay un acuerdo para liberar a los rehenes de Hamás y poner fin a la guerra en la Franja de Gaza.

Creo que tenemos un acuerdo en Gaza, el acuerdo está muy cerca. Será un pacto que traerá de vuelta a los rehenes y pondrá fin a la guerra.

En declaraciones a la prensa, antes de partir hacia un torneo de golf en Nueva York, Trump afirmó que la guerra en Gaza sería la octava guerra a la que logra poner fin desde que regresó a la Casa Blanca para su segundo mandato, en enero de 2025.

Noticia en desarrollo...

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb 

Donald TrumpGuerra Israel-HamasPalestinaIsrael
Inicio Internacional Estados unidos Creo que tenemos un acuerdo donald trump sobre poner fin a la guerra en gaza y liberar a rehenes de hamas